Los equipos de rescate en Turquía luchan contra el tiempo y las bajas temperaturas para salvar a los supervivientes atrapados entre los escombros tras el devastador terremoto de magnitud 7,8. Más de 30 países, entre ellos Israel, envían ayuda.

El número de muertos en Turquía alcanzó los 9.057, anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que visitó la ciudad de Kahramanmaras, epicentro del terremoto.

La cifra de muertos en Turquía y Siria supera las 12.000 víctimas, de acuerdo con el balance difundido este miércoles.Mientras que en Siria 2.992 cuerpos fueron recuperados de los escombros.

Asimismo, ha especificado que “después del primer terremoto se han registrado otros 648, siendo el de mayor magnitud uno de 7,6 con epicentro en Elbistan”.

En este contexto, el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha creado un Centro de Gestión de Crisis en el Ministerio de Defensa para “enfrentar este gran desastre”, con el fin de transportar al personal y el equipo de rescate a través de un puente de ayuda aérea.

En los dos últimos días se han producido dramáticos rescates, como el de niños pequeños que salieron de entre montones de escombros más de 30 horas después del seísmo del lunes antes del amanecer. Pero también ha habido desesperación generalizada y una creciente indignación por la lentitud de las labores de rescate en algunas zonas.

“Es como si nos hubiéramos despertado en el infierno”, dijo Osman Can Taninmis, cuyos familiares seguían bajo los escombros en Hatay, la provincia más afectada de Turquía. “No podemos responder absolutamente a nada. La ayuda no llega, no puede llegar. No podemos llegar a nadie en absoluto. Todo está destruido”.

