Las posturas de gallina en pico de zamuro

Transcurre el tiempo y con las variaciones del costo de las divisas, el precio de las posturas de gallina aprieta aún más el bolsillo de los habitantes del eje Este del estado Aragua. Durante la última semana el cartón de huevos se posicionó en un costo de 60 bolívares, lo que causó un nuevo “dolor de cabeza” en más de un comprador, quienes al parecer han dejado esta proteína a un lado.



El cartón de huevos se está quedando en los anaqueles



Los consumidores explicaron que en la actualidad el precio de las divisas no ha mantenido desniveles, sin embargo las cifras siguen subiendo, este es un panorama alcista que afecta a todos los ciudadanos del eje Este sin distinción, a la hora de adquirir los alimentos y más este que se ha convertido en una proteína necesaria por su versatilidad y bajo costo, con respecto a los productos cárnicos.

POSTURAS DE GALLINA SE VUELVEN INCOMPRABLES



Y es que para nadie es un secreto, uno de los rubros que más registró alza es el cartón de huevos que pasó de costar casi los 60.00 bolívares a 117.00 Bs., esto a la luz de la información recabada por el equipo reporteril del diario elsiglo, en los supermercados y mercados populares del eje Este.



“Ya uno no puede ni comer huevos, porque cuento hemos comido siempre, porque de verdad que ya no se puede, con esos precios que lo que dan es miedo, no hay como lidiar o paliar la situación; todos los comercios como que se pusieron de acuerdo para desangrarnos, con eso de que el dólar bajó y ellos hicieron una inversión y que no van a perder, nos tienen vueltos nada los bolsillos. Me tocó comprar medio cartón y me quedé limpia. Ahora sí vamos a estar mejor alimentados, ni carne, ni huevos”, expresó Yulmari Higuera.

Por lo menos 117 bolívares deben invertir los consumidores



Asimismo, Roberto Valles indicó: “Hace varios años los huevos eran la comida de los pobres, ahora todo cambió, porque el que se come una tortilla o un huevo revuelto es rico. Es inexplicable como un cartón de huevos va a costar más que lo que gana un trabajador en un mes. No hay gobierno que ponga mano dura, nos están matando y ellos tranquilos”.

YA NO SE CULPA EL DÓLAR



Este cuadro trajo consigo, que los ciudadanos no tardarán en hacer del conocimiento público su pesar, pues comentaron que ahora mismo los productos de la cesta básica están incomprables; y todo según los dueños y encargados a consecuencia del variante precio de la moneda extranjera.



“No hay que darle muchas vueltas. Ya es momento de dejar de culpar al dólar, porque él no coloca los precios; son los vendedores, los distribuidores, los comerciantes, los que abusan de la necesidad de nosotros los ciudadanos y los que gozan cada vez que suben y seguimos comprando, porque lo necesitamos”, lamentó Juan Silva.



Para finalizar, quienes se consideran afectados por este inconveniente, puntualizaron que lo que más les molesta, es ver como no hay una fiscalización de ningún tipo a los comercios y por ende no hay sanciones.



“Todos los venezolanos estamos fuñidos con la falta de atención de las autoridades, pero en Aragua y más en La Victoria todo es peor; suben y suben la comida de la canasta básica y nadie hace, ni dice nada. Es momento de que los que tienen las directrices del país comiencen a trabajar por el pueblo y darle la mano. Los comerciantes están haciendo lo que les da la gana con lo poquito que ganamos”, exclamaron.

DANIEL MELLADO | elsiglo