La obsolescencia del sistema de tuberías de aguas blancas en la calle Negro Primero del sector 23 de Enero, municipio Girardot, causa malestar entre los vecinos, quienes se lamentan por el derrame del vital líquido ante la escasez que presentan varias partes de la entidad.

Los botes han generado huecos en plena vía



En este sentido, los habitantes manifestaron que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, han tenido que contratar a trabajadores particulares para solucionar los botes, los cuales cuando llega el agua en la zona convierte la calle en una laguna.



Al respecto, Gladys Montilla, vecina de la zona, indicó que desde hace más de tres años viven con esa problemática, la cual en los últimos meses se ha agravado, a tal punto de afectar la distribución en las viviendas.

BOTES DE AGUAS BLANCAS



“Cuando nos llega el agua nos enteramos porque empiezan los botes en la calle. Antes era una gracia, ya que por broma estábamos pendientes de esos botes, pero desde un tiempo para acá comenzó a llegar con menos presión a las viviendas y eso se debe porque se han generado más botes en la calle”, dijo.



Asimismo, destacó que ya la problemática fue denunciada con anterioridad ante los organismos competentes, pero hasta la fecha ningún ente se ha preocupado por brindar solución a los vecinos de la calle Negro Primero.

Gladys Montilla



“No sólo es esta calle, las otras de este mismo sector se encuentran igual o hasta peor. Ya no sabemos a quién acudir, la gente de los consejos comunales no hacen nada, según dicen que ya han reclamado, pero se encuentran a la espera de respuesta, ya no sabemos a quién creerle”, condenó.

SIN SERVICIO CANTV



Por su parte, Julián Delgado declaró que entre otras problemáticas presentes en este populoso sector maracayero, destaca el mal funcionamiento del servicio de telefonía de Cantv, pues desde hace años se encuentran pagando la factura sin poder disfrutar del beneficio que ofrece esta empresa.



“Pagamos por algo que nunca usamos, y por miedo a no perder nuestra línea o suspenden el servicio. Se ha ido muchas veces a la sede de la compañía acá en Maracay, pero no nos dan respuesta, dicen que ya la denuncia está en sistema y tenemos que esperar y así llevamos años”, enfatizó.



Finalmente, instó a los entes gubernamentales a abocarse a solucionar las problemáticas presentes en cada una de las comunidades, añadiendo que fueron electos por el pueblo y tienen el deber de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

