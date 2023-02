A pocos días para cumplirse un mes desde que los trabajadores de la educación salieran a protestar para exigir sus reivindicaciones laborales, el diputado Pedro Carreño, en un acto con motivo a los 31 años del fallido Golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, hizo un llamado a los militantes del PSUV para realizar un diagnóstico en las escuelas para que posteriormente, puedan asumir trabajos voluntarios en las mismas si los docentes continúan de brazos caídos.

Estas declaraciones realizadas desde el estado Trujillo han causado revuelo en la opinión pública, especialmente en el gremio docente que rechaza rotundamente esta medida, por lo tanto, los distintos grupos políticos de oposición se han pronunciado al respecto.



En este sentido, Rodrigo Campos, presidente de Primero Justicia en el estado Aragua, cataloga de “patéticas” las declaraciones emitidas por el diputado Carreño, ya que estas acciones las considera “un plan del Gobierno nacional para poder utilizar las aulas de clases como medio de adoctrinamiento”.

“El Gobierno nacional no sabe como enfrentar la realidad de las luchas que se vienen dando desde las aulas de clases por las reivindicaciones, de los derechos salariales no sólo de los profesores, sino de todos los venezolanos y no ha encontrado otra manera de hacerle frente que no sea la confrontación y división, ahora quieren convertir las aulas de clases en una batalla y van a salir perdiendo”, expresó Campos.



Este dirigente político hizo hincapié en que la población debe recordar otras luchas que se han librado desde las aulas, ya que en los años 2007-2008, el Estado venezolano intentó implementar una reforma curricular que fue frenada por los padres y representantes. “Desde el Gobierno de Chávez han tratado de adoctrinar a los jóvenes y creo que allí siempre han salido derrotados”, afirmó.



Campos hizo un llamado a toda la población no dejar solos a los profesores, para evitar que la educación del país quede en manos de personas inexpertas. “Ahí es donde se debe dar la batalla para evitar la pérdida total de la democracia y un sistema total de control social que busca acabar con el libre pensamiento”, precisó.

