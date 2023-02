Familias de la calle Páez viven en penumbras

Los habitantes y transeúntes de la calle Páez de La Victoria, municipio Ribas, denunciaron el mal funcionamiento del alumbrado público, indicando que son pocos los focos que funcionan, por lo que la zona se mantiene a oscuras en horas de la noche y ellos expuestos a cualquier hecho que atente contra su integridad.

Los afectados señalaron que llevan por lo menos ocho meses a oscuras, han hecho el llamado de atención, sin embargo no los atienden, puesto que hasta el momento no han solucionado la dificultad.

Marina Camacho, residente de uno de los conjuntos residenciales de la zona, explicó que en su comunidad les ha tocado realizar inversiones para iluminar la entrada de su edificio, ya que es la única forma de mantener un poco la sensación de seguridad cuando cae el sol.

Noches a oscuras

“De verdad es un poco preocupante como nos mantenemos viviendo por aquí en la calle Páez y eso que esto es parte del centro de la ciudad. Por esta zona en las noches hay poco movimiento y en las noches la calle está muy oscura, lo que nos deja a la buena de Dios, por lo menos el índice delictivo como que ha bajado un poco, porque si no seríamos las víctimas perfectas”, mencionó Camacho.

De acuerdo con la opinión anterior, el señor Gilberto Ramos agregó: “Al principio del gobierno de Juan Carlos Sánchez, se colocaron varias luminarias, todo quedó de verdad alumbradito, pero con las lluvias todo se apagó y quedamos en la penumbra, hemos tenido que hacer gastos que escapan de nuestras manos para tener alumbradas por lo menos las entradas de las casas, pero igual no es que ayude mucho”.

Toman vías alternas

Melissa Torres, quien transita la zona diariamente dijo: “Yo todos los días tengo que pasar por la calle Páez, porque es la forma más rápida de llegar a mi destino, pero de verdad que los últimos días he tomado una vía más larga, porque de verdad me da miedo y más yo que ando en moto, porque uno no sabe de dónde puedan salir unos sujetos y nos hagan pasar un mal rato.

Se sabe, que el gobierno ha tratado de solucionar estos problemas, pero hay que ser constantes con las acciones que se llevan a cabo y realizar las debidas reparaciones, para que así la comunidad se sienta atendida y no sólo una vez cada cuatro años”.

Proponen tomar la calle Páez

Por su parte, Carlos Monasterios puntualizó: “Ameritamos que esto se resuelva, no pedimos que vengan cuadrillas y menos las de Corpoelec, porque siempre cobran así sea alimentos; nosotros nos podemos organizar como vecinos y ayudar, porque al final es para nosotros, pero sí que nos traigan por lo menos las luces, porque ahorita no tenemos las posibilidades de hacerlo nosotros, la masa no está para bollos”.

En resumidas cuentas, los vecinos de esta parte de la entidad ribense hacen un llamado a las autoridades pertinentes, para que tomen cartas en el asunto y de esa forma puedan solucionar estas dificultades que no les permiten tener un nivel de vida digno.

DANIEL MELLADO | elsiglo