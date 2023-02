Glamour y la excentricidad se combinaron en los Grammy 

Como es costumbre, la alfombra roja de los Grammy fue hacia los extremos, en una noche en la que lo moderno se mezcló con lo antiguo de forma perfecta.

Mientras unos artistas como Harry Styles mostraron su gusto de vanguardia, con un “jumper” de cuadros de colores al estilo arlequín, otros como Lizzo optaron por el “escándalo visual” gracias a “outfits” de fantasía como su inmenso traje color anaranjado y una espesa capa de lazos que solo dejaba ver su bello rostro.

No fueron pocos los que optaron por un “look” tradicional, más, como fue el caso de la cantante de música country Kacey Musgraves, quien desfiló con unos “leggins” rosados bajo una espesa capa de plumas del mismo color. Aunque no es cantante, la ex modelo Heidi Klum acudió a la gran noche de la música, con un sensual traje estampado y detalles dorados, con un escote que terminaba en el ombligo.

La vuelta de los Grammy a Los Ángeles, después de que se celebraron de forma excepcional en Las Vegas el año pasado, trataron de proyectar un ambiente de total normalidad, especialmente en la tradicional alfombra roja que no tuvo ningún tipo de restricciones, pero sí muchas estrellas en sus mejores o más locas galas.

La diva Doja Cat fue quien mejor logró el balance entre lo vanguardista y los glamoroso, con un traje de acetato negro que pareció haber sido aplicado en su cuerpo al vacío.

La noche en lo referente a los premios mostró el regreso de grandes estrellas del pasado, como Bonnie Raitt, Willy Nelson, Ozzy Osborne, los suecos de ABBA, cuyas propuesta musicales se combinaron con las nuevas generaciones, mientras que en la alfombra roja, artistas recordadas como Shania Twain no dudaron en poner la nota de color, con un conjunto de pantalón blanco con enormes cíorculos negros y un sombrero extravagante.

De sexy escarlata llegó la banda de Kim Petras, Sam Smith, Violet Chachki y Gottmik

Y así fue como la alfombra roja de los Grammys 2023 culminaron, con los paparazzis asombrados con la despampanante Bebe Rexha, o la sexy tropa escarlata de Sam Smith, Kim petras y compañía, quienes pusieron el toque sensual a la noche dorada de los gramófonos.

ROSALÍA, BLADES Y MARC ANTHONY TRIUNFAN



“Motomami”, de Rosalía, se alzó este domingo con el Grammy a mejor álbum latino alternativo, Rubén Blades consiguió con “Pasieros” el premio al mejor disco de pop latino; y Marc Anthony coronó a “Pa’lla Voy” como mejor álbum latino tropical.

Ninguno de los tres artistas asistió a la gala previa de esta 65ª edición de los Grammy, en la que se entregan galardones técnicos y la mayoría de los relativos a géneros como el rap, country, folk o la música latina en sus diferentes expresiones.

La cantante española Rosalía consiguió que “Motomami” superara a su principal competidor, “Tinta y Tiempo” de Jorge Drexler, y sumó su segundo gramófono tras haber triunfado en la misma categoría por “El Mal Querer” en 2020.

Después de “Amar Sin Mentiras” (2005) y “Contra la Corriente” (1999), Marc Anthony consiguió su tercer Grammy al doblegar a Carlos Vives (“Cumbiana II”) quien, además, actuó durante esta ceremonia previa a la gala principal.

Por otra parte, Natalia Lafourcade se llevó el premio a mejor álbum de música regional mexicana, en la que también se incluye la variedad texana, gracias a “Un Canto por México – El Musical”.

Se trata del tercer gramófono anglosajón en la carrera de esta cantautora que, sorpresivamente, superó al fenómeno mexicano del momento, Christian Nodal y su disco “Foragido EP #1”, así como a la leyenda Marco Antonio Solís, que se postulaba con su trabajo “Qué Ganas de Ti”.

“ENCANTO” GANA TRES



La película “Encanto” ganó tres Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales, en la de mejor banda sonora para medios visuales y en la de mejor canción compuesta para medios visuales, anunció este domingo la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Encanto se lució la noche al ganar 3 Grammy

El filme ambientado en el folclore colombiano barrió a todos sus oponentes en los apartados relativos a mejor banda sonora y canción durante la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo en Los Ángeles.

En la primera categoría, la cinta logró imponerse a las bandas sonoras de “Elvis”, “West Side Story”, “Stranger Things” y “Top Gun: Maverick”.

Por otro lado, en la segunda, “Encanto” hizo lo propio de la mano de Germaine Franco ante Michel Giacchino (“The Batman”), Hans Zimmer (“No Time to Die”), Jonny Greenwood (“The Power of the Dog”) y Nicholas Britell (“Succession: Season 3”).

La compositora hispana fue la encargada subir al escenario y recoger el segundo galardón con un bonito recuerdo al puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador del éxito “Dos Oruguitas” que también forma parte de la banda sonora de “Encanto”.

También, Miranda es el compositor de “We Don’t Talk About Bruno”, que integra el repertorio de la laureada producción, y se alzó con el gramófono dorado en la categoría de mejor canción compuesta para medios visuales.

“Gracias a los músicos que crearon esto e hicieron el mundo un poco mejor con esta película”, afirmó emocionada la creadora mientras sostenía un papel donde iba leyendo un discurso que terminó en español pronunciado un sentido “muchas gracias, mamá”.

GANADORES DE LOS GRAMMY

Álbum de Música Regional Mexicana (incluyendo Tejano): “Un Canto por México – El Musical” — Natalia Lafourcade

De rock latino o alternativo: “MOTOMAMI” — Rosalía

De Pop Latino: “Pasieros” — Rubén Blades & Boca Livre

Álbum Tropical: “Pa’lla Voy” — Marc Anthony

De Música Alternativa: “Wet Leg” — Wet Leg

Actuación Música Alternativa: “Chaise Longue” — Wet Leg

Álbum de Rock: “Patient Number 9” — Ozzy Osbourne

Canción de Rock: “Broken Horses” — Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

Actuación Rock Metal: “Degradation Rules” — Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

Actuación de Rock: “Broken Horses” — Brandi Carlile

Álbum Pop Vocal Tradicional: “Higher” — Michael Bublé

Mejor Álbum New Age, Ambient o Chant: “Mystic Mirror” — White Sun

Grabación remezclada: “About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)”” — Purple Disco Machine, remixer (Lizzo)

Danza/grabación electrónica: “BREAK MY SOUL” — Beyoncé

Canción de Rap: “The Heart Part 5” — Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer, songwriters (Kendrick Lamar)

Rap Actuación Melódica: “WAIT FOR U” — Future Featuring Drake & Tems

Álbum R&B: “Black Radio III” — Robert Glasper

R&B Interpretación Tradicional: “PLASTIC OFF THE SOFA” — Beyoncé

Interpretación R&B : “Hrs & Hrs” — Muni Long

Canción country: “‘Til You Can’t” — Matt Rogers & Ben Stennis, songwriters (Cody Johnson)

Actuación de dúo/grupo de country: “Never Wanted To Be That Girl” — Carly Pearce & Ashley McBryde

Actuación en solitario de Country: “Live Forever” — Willie Nelson

Album de Música Global: “Sakura” — Masa Takumi

Actuación Música Global: “Bayethe” — Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode

Álbum Reggae: “The Kalling” — Kabaka Pyramid

