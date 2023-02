Familias residentes en la ribera del Lago temen el “olvido total”

Son gente de fe, aunque las acciones de quienes dirigen los diferentes organismos competentes les hace mantener pocas esperanzas de resolver el principal problema estructural, su situación habitacional. Tienen más de cuarenta años viviendo en la calle José Félix Ribas (o lo que queda de ella) en el sector Brisas del Lago, al sur de Maracay, en el municipio Girardot; las circunstancias cada día empeoran y el lago Los Tacarigua los acecha casi que a diario, en especial, en tiempos de lluvia.

Esta es la situación real en la calle José Félix Ribas en el sector Brisas del Lago



Tres vecinos de esa calle, con firme posición conversaron sobre como están viviendo, entre aguas nauseabundas, mosquitos, malos olores y el vaivén de las aguas del lago. Demostraron que no estaba exagerando en sus versiones, incluso, a medida que hablaban, dirigían el equipo reporteril de elsiglo por sus salas, cocinas y habitaciones, mostrando lo que han perdido, corroborando, lo que están viviendo.

Noel Moreno



Noel Moreno vive en la casa signada con el número 11. Realmente no la habita, porque desde hace unos meses se mudó unas viviendas “más arriba”; alquiló un cuarto y lo comparte con una de sus hijas.

BRISAS DEL LAGO EN ABANDONO



“Tuve que salir de la casa, porque fue prácticamente borrada por el lago”, resaltó el hombre. “Las lluvias provocaron la crecida de Los Tacarigua, por lo tanto, las aguas hacen que la infraestructura donde resido prácticamente se vea sólo el techo”, acotó.

Agua y barro sacan los vecinos de la calle JFR (o lo que queda de ella)



Moreno, sereno en su discurso, aunque con lágrimas en sus ojos, hizo referencia que la situación se empeoró hace aproximadamente siete meses.



Aseguró “que anteriormente tenían esa situación, pero las circunstancias cada día es más difícil”.

Lo que más nos preocupa, es que el tiempo está pasando y no vemos reacción por parte de los órganos competentes, aquí no vienen periódicamente a preguntar si estamos bien, mucho menos, no ofrecen noticias cómo van nuestros casos para reubicarnos- apuntó.

Noel y su hija tuvieron que alquilar una habitación al no poder ocupar su casa



“Acá estamos a la deriva, porque si le digo que alguien está pendiente de nosotros, del monitoreo, de cómo vivimos, hasta ahora, le estaría mintiendo. Son ustedes (elsiglo) quienes nos están visitando, más nadie”, aseveró el hombre.



Dijo que autoridades de la región y el municipio “hasta ahora” no han venido en varios meses. “Ellos saben que continuamos aquí, pero no nos toman en cuenta. La gobernadora Karina Carpio vino en una oportunidad, es más, pasearon dentro de mi casa y vieron la situación que estaba totalmente metido dentro del agua. Ella vio todo, pero no hicieron nada, creo fue en campaña que vino; por su parte, el alcalde Rafael Morales tampoco ha pasado por aquí”, enfatizó Moreno.



Destacó que Los Tacarigua borró más de diez hectáreas de la calle José Félix Ribas; “quedan siete casas de las 150 viviendas que habían en toda la calle José Félix Ribas.

NO NECESITAN LENTES



Acacio Méndez fue muy claro de entrada. “Lo que está a la vista no necesita lentes”, mencionó cuando comenzó el recorrido por su vivienda.

Su casa es la número 10, está al frente de Noel Moreno; los separa agua del lago que ya llegó hasta el límite donde comienza prácticamente la subida de la mencionada calle.

Acacio Méndez



“No tenemos por los momentos el agua dentro de la casa, porque le hicimos una especie de muro a las paredes, además, tapamos las filtraciones, porque entraba el agua y nos inundaba totalmente”, comentó.



Ahora estamos un poco más calmados, porque la laguna ha bajado un poquito, pero esto hace meses estaba inundado completamente, complementó.



“Cuando vino la gobernadora Karina Carpio, ella pasó por aquí con botas de caucho, porque ella no podía entrar en zapatillas debido al agua; ella fue testigo de las condiciones de mi vivienda, con el agua casi a las rodillas”, describió.

Vivienda del señor Acacio Méndez



Méndez indicó que tienen como siete meses que se agravó el problema. “La gobernadora vio como estábamos, pero hasta la fecha no se han vuelto aparecer ninguno de los organismos del Estado; tememos el olvido total por parte de los entes competentes”, recalcó.

Queremos hacer un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que nos tomen en cuenta, porque siempre escuchamos Las Tejerías, El Castaño, pero no Brisas del Lago, somos las familias olvidadas a las riberas del Lago Los Tacarigua”, subrayó Acacio, que tiene viviendo 45 años en ese lugar.

EL LAGO LOS TACARIGUA BORRARÁ LAS CASAS



Odalys Lira, es la residente de la casa #09 de la calle JFR. Además de cocinar, lavar y realizar otros quehaceres, tiene que dedicarse no solamente a limpiar, sino con ayuda de unas “bombas eléctricas” sacar el agua del lago que está en dominio total de lo que era su sala, algunas habitaciones, el lavadero y el patio.

Odalys Lira sacando el agua de lo que era la sala de su vivienda



“Aquí estamos, esta es una realidad de todos los días, aunque en estas semanas no hemos estado tan ocupados, porque no ha llovido mucho y el agua bajó de nivel”, explicó la mujer.



Lira expuso que si lo que está viviendo es una pesadilla, “no sabe” como sacudirse `para borrar de su mente los pasajes de esos sueños perturbadores.



“De tantas cosas que tengo que realizar en la casa, también debo perfilar mis tareas para sacar el agua, como una forma que la misma no llegue hasta aquellos espacios secos, donde podemos cocinar, descansar y dormir”, manifestó.



“No queremos que nos olviden, es necesario que se termine de dilucidar nuestra situación en relación a la reubicación, esto es muy serio, aquí nadie está exagerando o montando un show, es una realidad, la pura verdad; el lago borrará las casas, eso no se puede detener, sino vengan y vea como el lago se comió todo lo que estaba en esta calle o en los Chaguaramos, que está a una cuadra más allá”, finalizó la mujer con pesar.

Tambien te puede interesar: Aguas del Lago Los Tacarigua se apoderan de las viviendas

HBRI. | elsiglo