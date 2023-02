El traslado de una gran cantidad de bañistas a las costas aragüeñas este fin de semana ha ocasionado muchas expectativas, tanto a los transportistas y comerciantes de Costa de Oro y Choroní, especialmente porque el carnaval está a la vuelta de la esquina.

Las unidades que viajan a las costas de Aragua surten en dos estaciones de servicio



Briceida Arias, fiscal de las costas de los Colectivos Unidos que cubren la ruta Maracay-Bahía de Cata y Choroní, manifestó que desde que comenzó el año la afluencia a las playas “ha sido increíble”, aseverando que para los días de Carnaval “la cosa va a estar mucho mejor”.

AUMENTO DE TURISTAS



En las últimas semanas la “oleada” de personas hacia las costas aragüeñas, les hace considerar que para las semanas tres y cuatro del mes de febrero “seguramente la cantidad de temporadistas será mayor”.



“Nos están llegando muchos bañistas desde muy temprano todos los días, ya a las 5:00 de la mañana, tenemos pasajeros en los andenes del Terminal de Maracay”, expuso la fiscal.

Briceida Arias, fiscal de las costas para la ruta Maracay-Bahía de Cata y Choroní



Resaltó el apoyo brindado por la Oficina Regional del INTT en Maracay, bajo la presidencia del ingeniero Pedro Bohórquez, así como de los funcionarios del Servicio Ejecutivo de Transporte (Setra) en el municipio Girardot, ya que han contado con el combustible necesario, tanto de gasolina como de diesel, para que las unidades estén trabajando.



Apuntó que gracias a los lineamientos del ingeniero Bohórquez, las unidades están abasteciendo combustible desde muy temprano en las estaciones de servicio Santa Rosa y Santa Ana. “Carros de las Costas que vayan a equipar, se les brinda el servició”, añadió.



“Le hemos dado respuesta a todos los usuarios. Estamos sorprendidos, porque desde el 1° de enero no hemos parado, porque han sido grandes cantidades de bañistas que se han trasladado a nuestras costas”, precisó.



Arias indicó que “ha sido un gran regalo que le ha dado papá Dios, “porque tuvimos meses, a finales del año pasado, que fueron difíciles, por problemas ocasionados por las lluvias que provocaron los derrumbes para Ocumare y Choroní”.

CARNAVAL EN LAS COSTAS DE ARAGUA



Siempre lo he dicho, Dios en grande, tarda pero no olvida- recalcó la funcionaria, que aunque no ofreció una cantidad en cuantos a usuarios se han trasladado, refirió que las colas “han sido grandes”, “que han doblado la parte de afuera de la principal estación de transporte de Maracay.

Los temporadistas se preparan para irse a la playa



Destacó también que la seguridad dentro del Terminal ha sido impresionante, tanto por el personal de la Compañía Anónima Terminales de Maracay (Categ) como de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios de la Policía Municipal, Policía de Aragua y PNB.

“Lo que está ocurriendo es un abreboca espectacular para lo que se nos viene en carnaval, por lo que esta será la mejor zafra de febrero que tendremos en los últimos tres años”, especificó.

Recordó Arias, que el pasaje para viajar a las costas aragüeñas está establecido en tres dólares (tasa del Banco Central de Venezuela).

HBRI. | elsiglo