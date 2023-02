¿Quiénes cantarán en los Grammys 2023?

El camino hacia los Grammys 2023 está más cerca de lo que parece y a tan solo horas de la 64.ª entrega de los premios que coronan lo mejor del universo musical, la conversación sobre los nominados predilectos, y los álbumes de nuestros artistas favoritos ya se ha puesto en marcha. Y no es para menos, la edición pasada de la gala de premiación, celebrada en abril por temas de salubridad, nos dejó listos para saber qué escuchar y lo que se sumó a la lista de las nominaciones de este nuevo año.

Bad bunny, Lizzo y Sam Smith algunos de los artistas que se presentarán en los Grammys

Venimos de una celebración en donde Jon Batiste se coronó como el máximo ganador de la noche con 5 Grammys. Claramente, en una velada llena de sorpresas, digna de los galardones, y con actuaciones en vivo realmente conmovedoras como las de Lady Gaga en honor a Tony Benett, Billie Eilish con ‘Happier Than Ever’, los también galardonados Silk Conic, quienes abrieron la gala; y por supuesto el ritmo latino que no podía faltar de la mano de J Balvin. Por lo que nuestras expectativas ya están puestas en lo que puede pasar en 2023 con varios álbumes que ya hemos escuchado y que se han vuelto una gran parte de la cultura musical.

¿Cuándo son los Grammys 2023?



La 65.ª entrega de los Grammys se llevará a cabo el 5 de febrero de 2023.

¿Dónde son los Grammys 2023?



A pesar de los cambios en la logística de los eventos pasados, debido a las restricciones sanitarias, la 65.ª entrega de los Grammys se llevarán a cabo en la reconocida locación, Crypto.com Arena, en Los Ángeles, California, marcando una edición que pronostica el inicio de una nueva era para la industria musical.

¿Cuáles son las predicciones para los premios?

Antes de nombrar a los favoritos para llevarse el gramófono en la gala del 2023, debemos de mencionar cómo funciona la elección de los nominados. Para ser elegible cualquier pieza musical, esta debe de ser publicada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022; por lo que habrá muchos álbumes y canciones que ya hemos escuchado que resultaron elegibles para la celebración.

Adele

Con el anuncio de las nominaciones el 15 de noviembre de 2022 y tras hacer nuestros respectivos cálculos, podemos nombrar, algunos álbumes que sí o sí estarán dentro de las distintas categorías del evento. En principio, uno de los favoritos para liderar las nominaciones es 30, el más reciente y desgarrador álbum de Adele, con el cual regresó tras varios años de ausencia. También, otro de los artistas que ha logrado tener los reflectores este año es Beyoncé, con su álbum Renaissance; además de Harry’s House, el nuevo y más reciente álbum de Harry Styles.

Dentro de las predicciones, tampoco podemos descartar a artistas que han ‘roto’ con su música como Brandi Carlile, Kendrick Lamar, ABBA, Lizzo o Rosalía. Por supuesto, eso sin dejar de mencionar el nuevo álbum Un verano sin ti, del dos veces ganador del Grammy, Bad Bunny; el cual no ha dejado de sonar dentro de la escena internacional.

¿Cuándo se anunciaron los nominados para los Grammys 2023?



Luego de la espera al cierre de la fecha para ser elegibles y que la Academia eligiera a su listado oficial, los nominados se anunciaron el 15 de noviembre de 2022.

Nominados a los Grammys 2023

Las predicciones de los expertos fueron acertadas, en la categoría más importante de la contienda (Disco del año), encontramos los nombres de Bad Bunny, Harry Styles, Adele, ABBA, Lizzo, Beyoncé, entre otros.



Disco del Año



ABBA – Don’t Shut Me Down

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Brandi Carlile featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Steve Lacy – Bad Habit

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Harry Styles – As It Was

Álbum del año



ABBA – Voyage

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Beyoncé – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry’s House

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Canción del año



Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (El corto)

Mejor artista nuevo



Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Mejor Interpretación Solista de Pop



Adele – Easy on Me

Bad Bunny – Moscow Mule

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Mejor actuación de dúo/grupo de pop

ABBA – Don’t Shut Me Down

Camila Cabello con Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – My Universe

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

¿Dónde ver los Grammys 2023?



Con la llegada de nuevas plataformas, la manera de ver los Grammys 2023 en más de una forma ya es una posibilidad. Durante esta ocasión, la reconocida entrega de los premios será cubierta por la compañía estadounidense TNT, a través de diversos servicios de cable, sin embargo, HBO Max se suma a la cobertura este año, por lo que podrás sintonizar el evento, así como la llegada de celebridades en la alfombra roja en cualquiera de las opciones.

Beyoncé

¿Quiénes se presentarán en los Grammys 2023?

Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras, Sam Smith y Harry Stylesactuarían en la gala de entrega de los premios Grammys 2023.

Los Grammys anunciaron que la ceremonia de este año honraría el 50 aniversario del hip-hop con una actuación estelar que incluye a Missy Elliott, Queen Latifah, Lil Wayne, Busta Rhymes, Salt-N-Pepa, Future, GloRilla, Nelly, Ice-T, Lil Baby, Public Enemy, Grandmaster Flash, RUN-DMC, Rakim y más.

