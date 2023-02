Oposición aragüeña coincide en reflexionar por hechos del 4F

Pese a las axiomáticas diferencias ideológicas, naturales y estructurales, algunos dirigentes de la oposición del estado Aragua se pronunciaron y coincidieron sobre los hechos que se registraron hace 31 años en el país, con la asonada militar liderada por comandantes de distintas unidades castrenses, entre ellos, Hugo Rafael Chávez Frías que salió desde Maracay con un grupo de soldados, y que siete años después, asumiría por la vía electoral la presidencia de la República.

Parlamentario del Cleba, Manuel Guerrero



La fecha para los líderes de la oposición aragüeña no tiene un significado para la celebración, por el contrario, debe ser considerada en virtud de reflexionar sobre lo sucedido en aquella oportunidad y los capítulos que se desencadenaron después.



Manuel Guerrero, parlamentario del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), hizo hincapié sobre el 4F, que su partido político, Acción Democrática, rechaza categóricamente cualquier vía que se encuentre al margen de la Constitución para alcanzar el poder en Venezuela.

LAMENTABLES HECHOS



De los hechos, el legislador detalló que Carlos Andrés Pérez, presidente legítimo de la República “durante esos lamentables hechos, los derrotó, política y militarmente a los rebeldes”, situación, dijo, lamentarán profundamente y que quedaron marcados en la historia de nuestro país. “No sólo se intentó romper el hilo constitucional, sino que también se perdieron vidas de muchos inocentes, que sin conocimiento fueron orientados hacia una acción insurreccional”, apuntó.



“Nosotros hoy en Venezuela hemos invocado al diálogo, a la reconciliación y al reencuentro de los sectores políticos y sociales que creemos profundamente en un sistema democrático. Tenemos que reencontrarnos, abrazarnos y que juntos construyamos una política que le garantice a los venezolanos, no solamente la estabilidad institucional, sino también que convierta a Venezuela en un país de oportunidades y próspero, que nuestros hermanos no tengan que irse a otras latitudes a buscar las oportunidades que aquí no pueden alcanzar”, precisó.



Guerrero expuso que el presidente Pérez derrotó a unos rebeldes que se lanzaron a la aventura, pero recalcó que quedará para la reflexión “que no podemos nunca optar por una vía que se encuentre al margen de la Constitución para llegar al poder, porque en nuestra Carta Magna, están los elementos y las herramientas para derrotar cualquier intento que atente gobernar también al margen de ella como ha ocurrido en estos últimos 24 años, afirmó.

OPOSICIÓN ARAGÜEÑA



“Desde AD invocamos a todos, a un profundo debate, sobre la necesidad de construir una política unificada para derrotar a este gobierno, el peor en la historia política de Venezuela, que le ha traído al país tanta crisis y situaciones lamentables”, recalcó.



El parlamentario indicó que desde su tolda política apuestan a una ruta de cambio construida, no solamente desde los sectores políticos, sino también sociales, gremiales y de aquellos que hacen vida pública en la sociedad, para que a través de una vía pacífica y electoral, democrática y constitucional, puedan terminar con la gestión que preside Nicolás Maduro.



“Que atrás queden esas prácticas políticas golpistas; que atrás queden esos mecanismos que le dejan al país lamentable hechos, y que de ahora en adelante a Venezuela le venga nuevamente la razón, la conciencia, para que los venezolanos y dirigentes políticos podamos conseguir el rumbo que el país verdaderamente necesita para su desarrollo”, subrayó el parlamentario.

UNA ESPERANZA FALLIDA



Víctor Baptista, secretario general de un Nuevo Tiempo en el municipio Sucre del estado Aragua sobre el 4 de febrero, de inmediato afirmó: “fue un día aciago para Venezuela”.

Víctor Baptista, secretario general de Un Nuevo Tiempo en el municipio Sucre



“Fue un día, hace 31 años donde se violentó la Constitución de la República de Venezuela, así como el estado de derecho y lamentablemente, esas secuelas hoy las tenemos, porque a pesar que en aquel momento Hugo Chávez fracasó, esas secuelas hoy las estamos pagando”, enfatizó.

La violencia, el arrebato no significa nada para celebrar hoy en día- mencionó el líder de un Nuevo Tiempo, con base en Cagua, capital del municipio.



“El pueblo venezolano está entendiendo ya, que lo ocurrido en 4F de 1992 fue una esperanza fallida, porque nunca previeron que iban a hacer un gobierno para la gente. Hoy Venezuela está destruida y no se ha arreglado nada”, aseguró.

CONTINUAR UNIDOS



Baptista, para los aragüeños y los venezolanos, dijo, “debemos continuar unidos, tenemos que seguir trabajando, luchando para cambiar a Venezuela, y tener democracia, progreso y libertad”.



La oposición aragüeña piensa que no hay condiciones para que se repita otro 4F, recalcando que la gente está más pendiente para subsistir y de como salir adelante para que sus reivindicaciones les permita cubrir sus necesidades fundamentales.

