Con el propósito de fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto de esta enfermedad, además de brindar una mayor atención a los pacientes, la Sociedad Anticancerosa del estado Aragua (SAEA) inauguró la tarde de este viernes la sala de aplicación de quimioterapias para pacientes oncológicos.



Al respecto, Luis Ramos, director médico de la SAEA, indicó que como centro de salud especial de la entidad, continúan trabajando en la lucha contra el cáncer, por ende, se aperturó esta nueva sala de aplicación de quimioterapias para la atención de pacientes que lo ameriten.



“Es una sala ambulatoria la cual trabajará con el mismo horario de la clínica, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. No sé atenderán pacientes hospitalizados porque no contamos con la infraestructura necesaria para atender sus casos”, informó.

Asimismo, señaló que dicha sala cuenta con todas las condiciones necesarias para aplicar este tipo de tratamientos, destacando que el medicamento debe llevarlo el paciente.



Sociedad Anticancerosa de Aragua no vende estos medicamentos

“Nosotros no vendemos medicamentos antineoplásico, esas medicinas las suministra el Estado o deben ser comprados en las farmacias autorizadas, la Sociedad Anticancerosa sólo se encargará de la aplicación del tratamiento”, aseveró.



A su vez, comunicó que esta sala de aplicación de tratamientos contará inicialmente con 3 oncólogos, médicos autorizados para la colocación de quimioterapia en todos los tipos de cáncer, “además de estos tres especialistas contaremos también con un hematólogo, quien se encargará de tratar todas las patologías y alteraciones a nivel de la sangre. Este equipo de profesionales está autorizado para cumplir con los tratamientos en las enfermedades hematológicas que así lo requieran”, apuntó.

PARA UN GRUPO DE PACIENTES POR AHORA



En este sentido, el doctor Ramos aclaró que se brindará atención un grupo de pacientes, para crear un protocolo en pacientes con cáncer de cuello uterino.



“En estos primeros días estaremos trabajando sólo con pacientes de cáncer de cuello uterino, específicamente con aquellas pacientes que necesiten quimioterapia más radioterapia, de esa manera trataremos de tener un protocolo para la aplicación de este tipo de cáncer”.



Añadió que progresivamente se estarán agregando pacientes con otro tipo de cáncer, para así brindar atención oportuna a todos de manera efectiva.

PROTOCOLO DE AUTORIZACIÓN



Por otra parte, el director médico de la Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua, aclaró que para ingresar a la sala de quimioterapia se debe cumplir con un protocolo, el cual debe aplicarse en pro de la buena atención.



“Todo paciente debe pasar primero por la consulta de pesquisa, se le abre la historia y es referido a la consulta de quimioterapia, donde los médicos evaluarán y deciden si requiere de el tratamiento”, acotó.

Afianzó que esto dependerá del tipo de cáncer del paciente, es decir, si el paciente cumple con los requisitos para recibir la quimioterapia ambulatoria.

