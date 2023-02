Durante la mañana de este viernes, un grupo de pacientes trasplantados del estado Aragua realizaron una pequeña concentración pacífica, con la finalidad de exigirle a las autoridades de salud, tanto regionales como nacionales, una respuesta a la falta de medicamentos en los Seguros Sociales, los cuales son vitales para cumplir tratamientos.

Los pacientes manifestaron su preocupación ante la falta de medicamentos



Jennifer Arias manifestó que desde hace siete años tiene un trasplante de riñón, por lo que necesita tomar su medicamento, “estamos en emergencia, ya que mi persona y mis otros compañeros, tenemos aproximadamente tres meses sin recibir medicamento”.



Destacó que la medicación es vital para poder continuar con vida, “dependemos de la medicina, por eso solicitamos que nos escuchen, ya que el tratamiento no llega y estamos asustados, nuestro riñón trabaja de una forma que no debe ser y los mismos además no se consiguen en farmacias privadas”.

PACIENTES EXIGEN RESPUESTAS



Arias resaltó que por el alto costo de los mismos, el Seguro Social facilita la medicina, “son tres meses sin tratamiento, y cuando vamos a solicitarlo nos dicen que debemos esperar, ya que no ha llegado pedido e incluso muchas veces hasta nos entregan medicamentos vencidos”.

Jennifer Arias



Por su parte, Eva de López resaltó que su hijo Iván es transplantado renal desde hace 16 años y desafortunadamente no está recibiendo el tratamiento con frecuencia, “en el caso de mi hijo debe tomar dos medicamentos, pero si nos llega la mayoría de las veces están vencidos desde hace más de un año y no es la idea que estén tomando medicinas así”.



Finalmente, destacó que al tomar los medicamentos de esa forma se corre con el riesgo de que el organismo lo rechace, “da mucha lástima que se pierda el trasplante sólo por no recibir el tratamiento, se ha luchado por tantos años para que estén en buenas condiciones de salud, necesitamos apoyo, ya que es la salud de muchas personas se encuentran en juego en este momento”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA