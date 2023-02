Escasez de agua y aseo deficiente se vive en 23 de Enero

La ausencia del agua potable y la deficiencia del aseo urbano, son dos problemas con los que diariamente deben lidiar los habitantes de la avenida 5 del sector 23 de Enero, municipio Girardot, quienes en varias oportunidades han denunciado ambas situaciones para mejorar su calidad de vida en la comunidad.

Nayibeth Hernández, quien habita por dicha zona del sector, destacó que deben buscar la manera de almacenar agua cada vez que llega, ya que muchas veces puede demorar hasta ocho días para que vuelva a aparecer en sus grifos.

“Nos llegó el domingo y se nos fue el lunes, porque usualmente llegaba el domingo y llegaba el martes, pero ahora no es así”, dijo la ciudadana.

No obstante, Hernández ve con preocupación la acumulación de la basura no tanto en la avenida 5, sino en las arterias principales de la populosa barriada maracayera. “El aseo urbano no funciona, viene cada 15 días, está muy deficiente al igual que el suministro de agua”, destacó.

Del mismo modo se expresó Alberto Molina, quien va diariamente con una carrucha a una casa para que le llenen dos botellones de agua a cambio de 3,00 bolívares, que sirve para el consumo de él y su familia.

“Cada tres días voy a comprar agua, esto es muy difícil, yo ya estoy mayor para estas cosas”, aseveró el ciudadano.

Molina escuchó por boca de otros vecinos, que ya las autoridades están al tanto de la problemática del servicio, esperando que reparen algunos pozos que están en la comunidad que está en franco deterioro.

“Dijeron que iban a repararlos, pero aún no se ha escuchado nada, esperamos una respuesta”, sentenció.

Es importante destacar que los vecinos pidieron a las autoridades municipales y competentes, en darle solución a estos servicios públicos, con la finalidad de tener una mejor calidad de vida.

