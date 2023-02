Otro contingente de médicos llegó al Hospital de La Victoria

Se tuvo conocimiento que durante las primeras horas de la mañana de este jueves llegó en un autobús un contingente de médicos, enfermeras y técnicos al Hospital José María Benítez en La Victoria.

La presencia del personal tiene como objetivo principal prestar el apoyo a colegas que vienen trabajando las 24 horas del día y en aras de evitar el agotamiento físico, laboran en horario rotativo.



Por instrucciones de la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, la Corporación de Salud está abocada al asunto, mientras que la comunidad de El Castaño sigue tomada por las autoridades sanitarias.



En el Centro de Diagnóstico Integral hay pocos pacientes y los que van a ese centro a verificar su evolución clínica, son atendidos rápidamente y luego enviados a sus hogares bajo las recomendaciones de rigor.

También el gobierno municipal y regional dispone de los medios para abastecer del preciado líquido a los vecinos, mientras se espera por los resultados de los análisis de las muestras colectadas a las víctimas fatales.

Hasta que no se tengan los resultados, la Corporación de Salud no puede emitir un pronunciamiento y señalar si se trata o no de una bacteria. Las investigaciones se efectúan aceleradamente.



Vale comentar que todas las miradas están centradas en El Castaño, según la información conocida de manera extraoficial. Ningún ente oficial no se ha pronunciado y la información que sale a la opinión pública es gracia a los vecinos.

