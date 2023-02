Gobierno tomó control de El Castaño en Ribas

La mañana de este miércoles 1° de febrero, ante los lamentables hechos registrados en el sector El Castaño, ubicado en la parroquia Zuata del municipio José Félix Ribas, las autoridades tanto del Ejecutivo nacional, regional y municipal, como las sanitarias, se desplegaron en la zona para levantar un cerco epidemiológico, que de alguna forma permita paliar la situación que se vive.

La colectividad sigue atenta en el CDI de la zona



Esta afectación ha cobrado la vida de por lo menos cinco personas, mientras otras se encuentran bajo régimen médico y estricta observación, pues de esta forma se les puede prestar los servicios médicos necesarios, para recuperar su salud.

18 BRIGADAS DE ATENCIÓN



Ante este panorama, el equipo reporteril del diario elsiglo se dirigió hasta la zona donde pudo observar la presencia de por lo menos 18 brigadas de atención, compuestas de médicos, enfermeras y vecinos que conocen el sector, con el fin de recorrer toda la extensión y conocer de manera organizada y efectiva cada uno de los núcleos familiares.



Igualmente estuvieron presentes un equipo de tres ambulancias y varios camiones cisternas y algunos de medicamentos, en aras de prestar la atención idónea a quienes presentaran algún tipo de sintomatología y necesitan de su asistencia.

Comisiones realizan un trabajo social en las viviendas de El Castaño



Del mismo modo, los habitantes de esta parte del eje Este del estado Aragua, comentaron que al parecer estos síntomas se vienen presentando desde hace varias semanas, sin embargo no le habían prestado mayor atención, pues según su percepción se trataba de un “simple virus”; esta apreciación la mantuvieron hasta el deceso de las cinco personas, causando así que les prestaran atención y buscaran la ayuda necesaria.



Aunado a esto, de manera extraoficial se conoció que en el Centro de Diagnóstico Integral de El Castaño en Ribas, se encuentran recluidos varios pacientes con los mismos síntomas de dolor estomacal, fiebre, malestar general y vómito. Asimismo, en el Hospital José María Benítez de La Victoria también recibieron pacientes para aplicarles el debido tratamiento que los estabilizara.

HABLARON FAMILIARES Y HABITANTES DE EL CASTAÑO



En las afueras del nosocomio y el centro de salud, se conoció de primera mano, como los afectados, ya sea de manera directa o indirecta, han vivido esta situación los últimos días.

Varios entes presentes en la zona afectada



El señor Eleazar Palma, mientras esperaba por su familiar en consulta con los especialistas, explicó que su pariente la operaron en los últimos días como consecuencia de esta afectación. “Ella estuvo enferma varios días y cuando ya no aguantó fue a verse y la operaron, hasta el momento se encuentra un poco delicada, pero su estado de salud ha mejorado gracias a Dios”.



Yugeidi Guevara, en compañía de su hermana Daniela Guevara, se encontraban en las afueras del CDI de El Castaño en Ribas; ya que llevaron a un sobrino de 15 años, pues el chico estaba presentando síntomas.



“No sabemos a qué se deba, mi sobrino estaba presentando fiebre y su mamá también, pero gracias a Dios los han atendido, de verdad las autoridades se han presentado y se han puesto a la orden de nosotros, ya tenemos la orden y todo está dispuesto para hacerle su ecografía. Esperemos que pronto todo se solucione, tanto para nosotros, como para toda la comunidad”.



Por su parte, Marta de Tocuyo señaló que su hermana está hospitalizada en el Hospital José María Benítez y ha ido evolucionando de manera favorable, pese a que se mantuvo en un estado bastante delicado. “De verdad, que es fuerte lo que estamos pasando y por eso invito a los vecinos a cuidarnos, a realizarnos los exámenes y no dejar todo para última hora, aprovechemos que tenemos el apoyo”.

LOS POZOS ESTÁN DESACTIVADOS



Greisel Medina, representante de la UBCh, informó que los cinco pozos que conforman El Castaño en Ribas, para el momento se encuentran desactivados. Explicó que ya se han realizado las gestiones necesarias con la empresa del Estado, Hidrocentro, para iniciar la distribución de agua y el estudio del vital líquido presente en la zona.



“Ya todos estamos desplegados en ayuda a nuestros hermanos, Hidrocentro está haciendo una gran labor y mi llamado es a todos los vecinos a cuidarse y si presentan algún síntoma dirigirse a los centros de salud, para que así sean atendidos lo antes posible”, dijo.

PROCESO ACADÉMICO PARALIZADO



Todos estos acontecimientos trajeron como consecuencia que de manera preventiva las clases en el plantel de la zona fueran suspendidas. Gladys Ledezma, directora de la Unidad Educativa Nacional El Castaño, explicó que hasta que se controle la situación, en la institución no habrá actividades presenciales.

“Esta acción la estamos tomando por prevención, esto que está pasando no es culpa ni de nosotros ni los habitantes, ni de las autoridades. Las tuberías se dañaron, porque tienen más de 32 años que no se les hace mantenimiento, esto escapa de las manos de todos, no podemos señalar un culpable”.

DANIEL MELLADO | elsiglo