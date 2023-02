Caracas 2023: La fiesta del Caribe regresa a Venezuela

Para muchos la Serie del Caribe es una fiesta multicolor, una mezcla de experiencias deportivas que se combinan con el color de cada pueblo; una sensación que ha venido ganando adeptos en todo el Caribe, donde el protagonista es el béisbol aderezado con muchas celebraciones.

Este privilegio estuvo negado para el pueblo venezolano desde el año 2014, cuando la Isla de Margarita recibió este evento; Barquisimeto, la casa de los pájaros rojos, había ganado el derecho de recibir este magno evento en el año 2019. La familia Oropeza, que dirige a los crepusculares, había realizado un arduo trabajo de organización, pero el tema social, la conflictividad existente en Venezuela en ese momento influyó en la cancelación de esta sede.



Nueve años transcurrieron para que Venezuela, la tierra de béisbol, el país que más campocortos ha exportado a las Grandes Ligas, el terruño de Luis Aparicio, de David Concepción, Andrés Galarraga, Johan Santana y Miguel Cabrera, vuelven a abrirle los brazos a los hermanos del Caribe para que en sus praderas muestren su talento y luchen por levantar el título, ante la oposición de la mejor fanaticada del mundo, la venezolana.

ORGANIZACIÓN DE LUJO



La Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ha sido la encargada de organizar este evento, para ello delegó en la figura de un hombre de béisbol, dirigente y amante de este deporte, conocedor, analista y comprometido con el éxito de la empresa peloteril, Humberto Oropeza, quien junto a un equipo multidisciplinario se enfrenta a una Serie inédita con 8 participantes, dos sedes y la responsabilidad de que Venezuela es la mejor plaza para este torneo.



Con mucha historia para este torneo, Caracas 2023 apuesta por el crecimiento del béisbol en el Caribe, por ello, es un evento inédito que contará con 8 protagonistas: México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, miembros fijos de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y apostando a la consolidación de las ligas caribeñas, llegan en calidad de invitados: Panamá, Colombia, Curazao y Cuba.



Este incremento de participantes, genera un cambio importante en la logística, ya que hay que celebrar más juegos, atender más público y desarrollar actividades turísticas y recreativas con una amplia diversidad cultural.



Por esta razón, el comité organizador se apoyó en el Gobierno nacional y el Ministerio del Deporte para darle una respuesta clara al béisbol del Caribe. Caracas 2023 tendrá la Serie del Caribe que marcará un antes y un después en este evento.

DEBUTA EL MONUMENTAL SIMÓN BOLÍVAR



Un evento de esta talla, que ha generado tanta expectativa, requiere de un escenario de alto nivel, por esta razón, el Gobierno nacional, la CBPC y la Liga acordaron que esta fiesta del béisbol se celebrará en el coso de La Rinconada. Un estadio que aún no estaba listo para el momento en que se presentó la candidatura, pero que el proyecto garantizaba su culminación antes del 2 de febrero.



El “Monumental” es un estadio diseñado para 40 mil fanáticos, realizado con parámetros de un campo de las Grandes Ligas, donde el confort de los asistentes está garantizado. Su inauguración se realizará durante la jornada inaugural de este evento.



Para mezclar el tema cultural y turístico, se sumó una segunda sede, El Fórum de La Guaira, un estadio inaugurado recientemente en el estado La Guaira y construido a orillas del Mar Caribe, cuenta con un aforo de 15 mil fanáticos y todos los lujos de un centro recreativo. La alterabilidad de las sedes le permitirá a los visitantes conocer uno de los estadios de mayor demanda turística, con grandes playas, noches de fiesta y lugar de mucha historia, mientras que la capital del país, una de las urbes de Latinoamérica, conocida por sus lugares históricos, centros comerciales y paradas obligatorias para los visitantes como el Ávila.

PROTAGONISTAS 5 ESTRELLAS EN ESTA EDICIÓN



Caracas 2023 contará con equipos de mucha tradición en el Caribe como los Tigres de Licey en representación de República Dominicana, que cuenta en su haber con 10 títulos en esta instancia, para esta edición los merengueros, apuestan por una mezcla entre juventud y experiencia para alzar un nuevo título.

Tigres de Licey



Por su parte, los indios de Mayagüez, representantes de Puerto Rico, suman dos títulos en esta instancia, es una de las franquicias más exitosas de la isla. A esta lista de campeones se suman los actuales monarcas venezolanos Leones del Caracas, quienes suman dos títulos en esta contienda y llegan este año con el favoritismo de jugar en casa y estrenar estadio.



La fiesta la completan franquicias jóvenes como son: Cañeros de Los Mochis (México), quien ha participado en esta fiesta en 4 oportunidades. Federales de Chiriquí (Panamá), Agricultores (Cuba), Wildscats KJ74 (Curazao) y Vaqueros de Montería (Colombia), quien viene a defender el título de su liga obtenida por los Caimanes de Barranquilla en la edición pasada celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

CAMPEONES DEL CARIBE



La Serie del Caribe, conocida en una época como la Serie Mundial del Caribe, ha servido para impulsar grandes franquicias, además ha influido en el nivel de juego de cada liga. Esto ha servido para que los equipos de estos países puedan contratar jugadores de renombre, firmar alianzas con organizaciones de MLB, pero sobre todo para generar expectativas al momento de acudir a esta cita.



Para muchos amantes de este clásico, contar con la presencia de los Tigres del Licey es un atractivo para el espectáculo, además de ello, estos equipos siempre han contado con el favor de las figuras dominicanas para reforzar a sus conjuntos y brindar un gran espectáculo.

Los países y equipos más ganadores en este certamen, desde 1970 a 2022, son:

República Dominicana, ha sido el país más triunfador con 21 títulos

Tigres del Licey: 10, Águilas Cibaeñas: 6, Leones del Escogido: 4 y Toros del Este: 1

Tigres del Licey: 10, Águilas Cibaeñas: 6, Leones del Escogido: 4 y Toros del Este: 1 Puerto Rico con 12

Cangrejeros de Santurce: 5, Criollos de Caguas: 5 y Senadores de San Juan: 1

Cangrejeros de Santurce: 5, Criollos de Caguas: 5 y Senadores de San Juan: 1 México con 9

Naranjeros de Hermosillo: 2, Tomateros de Culiacán: 2, Venados de Mazatlán:2, Yaquis de Ciudad Obregón:2 y Águilas de Mexicali: 1.

Naranjeros de Hermosillo: 2, Tomateros de Culiacán: 2, Venados de Mazatlán:2, Yaquis de Ciudad Obregón:2 y Águilas de Mexicali: 1. Venezuela con 7

Leones: 2, Navegantes: 2, Águilas: 2 y Tigres de Aragua: 1

Leones: 2, Navegantes: 2, Águilas: 2 y Tigres de Aragua: 1 Cuba con 1

Vegueros de Pinar del Río (2015)

Vegueros de Pinar del Río (2015) Panamá con 1

Toros de Herrera (2019)

Toros de Herrera (2019) Colombia con 1

Caimanes de Barranquilla (2022)

FIGURAS DEL CARIBE SE CITAN EN CARACAS



Para esta edición del clásico caribeño no hay limitaciones en los jugadores, cada róster se ha confeccionado con los mejores jugadores de cada liga, una demostración que este evento será un abre boca para el Clásico Mundial del Béisbol que se estará jugando en el mes de marzo.

Leones del Caracas



República Dominicana, en su intento de sumar una nueva conquista, contará con figuras como el infield Robinson Canó un jugador con gran experiencia en las Grandes Ligas y que será una de las atracciones del evento.



Curazao, la delegación invitada traerá a figuras como Andrelton Simmons y Jonathan Schoop, dos piezas con experiencia en el mejor béisbol del mundo y que serán parte de las atracciones.



Puerto Rico tendrá entre sus figuras a un gran conocido de la afición venezolana, el derecho Daryl Thompson, figura que con Caribes de Anzoátegui mostró su talento.



Por su parte, los Agricultores de Cuba tendrán en su róster al jardinero Raico Santos, quien vistió la camisa de Tigres de Aragua.



La inauguración del evento será hoy jueves 2 de febrero con una jornada inédita de 4 encuentros, de ellos 3 se realizarán en el coso de La Rinconada y uno en el Fórum de La Guaira.



El evento tendrá una cuota de 32 juegos, desde este 2 hasta el viernes 10 de febrero, que incluyen 28 juegos clasificatorios, 2 juegos para definir a los finalistas, el encuentro de tercer y cuarto lugar y la final que se jugará en La Rinconada.



En total se celebrarán 12 juegos en La Guaira. Los otros 20 se llevarán a cabo en La Rinconada, que abre sus puertas en esta Serie del Caribe.

CALENDARIO PARA NO QUEDARSE EN CASA

JUEVES 2



10:30 am, en La Guaira: Cuba vs Curazao.

12:00 m, en La Rinconada: México vs Dominicana.

3:00 pm, en La Guaira: Colombia vs Puerto Rico.

6:45 pm, en La Rinconada: ceremonia inaugural.

8:30 pm, en La Rinconada: Venezuela vs Panamá.

VIERNES 3



1:00 pm, en La Rinconada: Panamá vs Colombia.

2:30 pm, en La Guaira: Dominicana vs Cuba.

6:00 pm, en La Rinconada: Curazao vs México.

7:30 pm, en La Guaira: Puerto Rico vs Venezuela.

SÁBADO 4



10:30 pm, en La Rinconada: Curazao vs Panamá.

2:00 pm, en La Guaira: Puerto Rico vs Dominicana.

3:00 pm, en La Rinconada: Colombia vs México.

7:30 pm, en La Rinconada: Cuba vs Venezuela.

DOMINGO 5



1:00 pm, en La Guaira: Colombia vs Curazao.

2:30 pm, en La Rinconada: México vs Cuba.

6:00 pm, en La Guaira: Puerto Rico vs Panamá.

7:30 pm, en La Rinconada: Dominicana vs Venezuela.

LUNES 6



10:30 am, en La Rinconada: Cuba vs Colombia.

2:00 pm, en La Guaira: Dominicana vs Panamá.

3:00 pm, en La Rinconada: Curazao vs Puerto Rico.

7:30 pm, en La Rinconada: México vs Venezuela.

MARTES 7



1:00 pm, en La Rinconada: Cuba vs Puerto Rico.

2:30 pm, en La Guaira: Panamá vs México.

6:00 pm, en La Rinconada: Colombia vs Dominicana.

7:30 pm, en La Guaira: Venezuela vs Curazao.

MIÉRCOLES 8



10:30 am, en La Rinconada: Panamá vs Cuba.

2:00 pm, en La Guaira: Curazao vs Dominicana.

3:00 pm, en La Rinconada: Puerto Rico vs México.

7:30 pm, en La Rinconada: Venezuela vs Colombia.

JUEVES 9



3:30 pm, en La Guaira: tercer lugar vs segundo lugar.

7:30 pm, en La Rinconada: cuarto lugar vs primer lugar.

VIERNES 10



2:30 pm, en La Rinconada: juego por la tercera plaza.

7:30 pm, en La Rinconada: final.

TODOS PARA LA SERIE DEL CARIBE



Así mismo, durante una de las visitas de evaluación a las sedes, Ramón Ruiz Meyemberg, director general de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, explicó que el comité organizador debe brindar las comodidades necesarias para que la fanaticada acuda y el evento sea un éxito.



En ese sentido, Humberto Oropeza, explicó que se está trabajando de la mano con las autoridades de la Gran Caracas y del estado La Guaira, para facilitar la asistencia de los amantes de este deporte, visitantes y turistas.



“Estamos coordinando la activación de rutas que vayan desde puntos específicos de cada ciudad hasta el estadio, para de esta forma evitar el tema de los estacionamientos y conglomeración de vehículos, también hemos trabajado con el tema de las actividades recreativas y turísticas, donde habrá stand con degustación para los asistentes” destacó Oropeza.



Destacó el presidente del comité organizador, que en las dos sedes habrá espacios dedicados a la recreación para los niños, de igual forma se estaban concretando las actividades culturales que servirán para recrear las vivencias de cada pueblo venezolano, y que de esta forma los visitantes puedan conocer un poco más sobre la historia venezolana.

Finalmente, habrá eventos musicales después de los encuentros, con afamados cantantes y grupos musicales.

