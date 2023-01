Mocedades recibe premio latino Estrella del Siglo

El grupo musical español Mocedades encabezado por Izaskun Uranga, que ha grabado una nueva versión de “Eres tú” con el tenor Plácido Domingo, recibe el premio Estrella del Siglo, concedido por el Instituto Latino de la Música.

La cantante del grupo ‘Mocedades’, Izaskun Uranga (2d) junto al resto de los integrantes del grupo posan con el premio Estrella del Siglo-foto cortesía

Mocedades recibe premio del Siglo



El galardón se entrega en Madrid por el director del instituto, el cubano Daniel Martín Subiaut, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz, como reconocimiento a más de 50 años de trayectoria, también en Latinoamérica.



“Desde la Patagonia hasta Canadá, tenemos todo pensado para seguir yendo de gira”, dijo la cantante al recoger el premio.

Mocedades presentó también hoy el nuevo disco de “Eres tú”, un gran éxito de la música española que cumple 50 años. Existen 127 versiones oficiales en 16 idiomas y quedó en segunda posición en el festival de la canción de Eurovisión de 1973.

Declaraciónes sobre Plácido Domingo



En declaraciones a EFE, Uranga comentó que Plácido Domingo es “todo un señor en música clásica” y añadió: “Nosotros en los temas personales no nos metemos, nos gusta su música clásica”.



El tenor español actualmente acusado de abusos sexuales por varias mujeres. “Yo no dudo que haya ocurrido, pero eso no me importa, a mí me gusta cómo coloca su voz para cantar las canciones y cómo te hace diferentes versiones”, aseguró Uranga, quien definió al cantante de ópera como “una persona muy agradable”.

También te puede interesar: Isabel Preysler deja España y se refugia en Estados Unidos



“Por lo demás, no tengo nada que decir”, comentó, y “no se puede tirar por la borda una ‘carrerota’ como la que tiene este señor”, en referencia a Domingo, uno de los tenores más famosos de la historia.



“Ojo, como mujer que soy, si tengo que decir lo que pienso en ese sentido pues a lo mejor me voy a romper un poco”, señaló Uranga; recordó que no es la primera vez que trabajan con Plácido Domingo, pues hace años ya cantaron juntos “Maitechu mía”.

Orquesta Sinfónica de Bratislava



“Eres tú”, junto a la Orquesta Sinfónica de Bratislava, forma parte de “Infinitos Duets”, un proyecto en el que Mocedades lleva trabajando tres años, y en el que también han participado los españoles David Bisbal y Ana Torroja, así como el grupo vocal Il Divo.



Asimismo, han tomado parte en este proyecto “la mexicana Gloria Trevi o la banda colombiana Morat”, detalló José Miguel González, también de Mocedades.



A principios de enero pasado, la parte de Mocedades que lidera Javier Garay, otro de los componentes de la formación original, presentó otra versión nueva de esta misma canción mítica.

Fuente:EFE