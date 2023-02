Aguas putrefactas y montañas de basura son los elementos que adornan el panorama al entrar a la UD-13 del sector 9 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, situación que se presenta desde el mes de noviembre y aún no reciben respuestas por parte de los organismos competentes.

En este sentido, Matilde Caballero afirmó que hace poco, personal de Hidrocentro realizó una inspección, pero no aportaron ninguna solución ante el colapso de aguas residuales que está justo frente al bloque 45, cuyas aguas recorren el estacionamiento y se depositan frente al comedor infantil que se encuentra en esta localidad.

Olores insoportables

“El olor es insoportable, no me quiero imaginar cómo viven las personas que están más cerca del bote de aguas servidas, aquí tenemos que estar pendiente de los niños para que no jueguen por esta zona”, precisó Caballero.

Por su parte, Jenny Rivero, quien tiene su residencia en la planta baja del bloque 45, aseguró que las cloacas están depositadas al otro lado de su ventana, situación que le genera malestar, tanto a ella como a su hija de 12 años, razón por la cual, exige a las autoridades que se aboquen a esta problemática.



Contaminación por la basura

“La contaminación que hay aquí, con la basura y las cloacas es horrible, hemos hablado con la gente del consejo comunal y nos dijeron que vayamos nosotros a Hidrocentro, pero ellos ya están al tanto y no han hecho nada”, comentó Rivero.



La profesora María Ester Delgado, enfatizó en el hecho de que considera que el municipio Mario Briceño Iragorry se encuentra totalmente desasistido. “El alcalde lo que tiene es el título, porque no hace nada por su gente y las UBCh y consejos comunales se cruzan de brazos”, expresó.

Lee también:

Delgado hizo mucho hincapié en la situación de la basura que se empezó a acumular desde el mes de noviembre cuando trabajadores de la Alcaldía podaron unos árboles y dejaron las ramas en el lugar y ante la ausencia de aseo urbano, las personas empezaron a depositar los desechos allí.