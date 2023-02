Agua por tubería no llega a calle 1 de Base Sucre

Ya son cuatro meses de la situación que padecen habitantes de la urbanización Base Sucre, al oeste de Maracay del municipio Girardot. El preciado líquido no le ven salir por las tuberías de sus casas y lamentablemente el panorama para ellos es incierto, porque las personas que deben encargarse de solucionar los problemas, o por lo menos, que encamine los posibles procedimientos para “vivir tranquilos”, se han quedado en los laureles o como lo manifiestan los afectados “no han hecho nada”.

Javier Arana es uno de los perjudicados por dichas circunstancias. Indicó que la problemática se está presentando en la calle 1, entre las avenidas 3, 4 y 5. “Esa cargadera de agua nos afecta demasiado”, puntualizó.

Explicó el vecino que desde el mes de octubre están con esa situación. “En aquellos días dimos una colaboración de diez dólares para unos trabajos y sólo tuvimos agua por una semana y del resto, hasta la realidad que hoy vivimos; tenemos agua, gracias al apoyo de las familias que tienen tanques subterráneos”, acotó.

Esa cargadera de agua en tobos nos agota diariamente, estamos cansados- añadió.

“La vecina Yelitza Ortega tiene una neuritis en el brazo y todos los días tiene que salir a buscar agua”, detalló.

Arana resaltó que han colaborado con todos los requerimientos que le han hecho, en especial desde el consejo comunal. “Nos tocan las puertas y nos solicitan el dinero, es como una obligación el pagar; pero nosotros accedemos. El señor Burgos, el encargado de recibir el dinero lo sabe, nosotros hemos cumplido”, recalcó.

“El señor Burgos nos dijo que eso estaba solucionado, pero seguimos así desde hace cuatro meses aproximadamente”, apuntó.

Dijo que son las familias de esa calle las más vulnerables por lo que está pasando con el agua, “pero hay vecinos que tienen viviendas de doble piso, negocios, que no pagaron el dinero ($10) y si tienen el preciado recursos por tubería”.

Nosotros queremos solución, repitió con insistencia Arana, destacando que esperan tomen cartas en el asunto para resolver “de una vez por todas” dicha problemática.

Por su parte, Alfredo Velásquez les envió un mensaje a las autoridades de la región y del municipio Girardot. “El gobierno de Aragua debe abocarse a resolver lo que viene sucediendo con el agua para el uso cotidiano en cada hogar. Aquí hay niños, niñas, adultos mayores y todo esto los afecta. Viven madres, con tres o cuatro muchachitos y no tiene como cargar agua; por ello, le pedimos a la gobernadora Karina Carpio nos ayude, que pregunte qué está pasando con el agua en esta urbanización, especialmente en la calle 1”, subrayó.

La señora Yajaira Bolívar también se pronunció sobre el caso, señalando que “ni con bomba” llega el recurso a sus viviendas. “Ya no sabemos a quién buscar para que nos resuelva esto, es muy difícil”, enfatizó.

Yelitza Ortega precisó que hacen reuniones y reuniones y no resuelven nada. “Este panorama es todos los días y a toda hora, personas con botellones en brazos, peroles de agua en carruchas, caminando de un sitio a otro. Esto no se soporta más”, especificó.

Finalmente Adonai Prada es otro de los afectados. “Se ha pagado el dinero solicitado y no vemos soluciones. Las bombas no chupan agua y muchas se han quemado; mientras eso pasa, las personas encargadas de resolver no hacen nada. Es como adrede y eso no lo entendemos, ya veremos qué pasará cuando se haga pública esta problemática y nos pasen factura por decir la verdad”, aseveró.

