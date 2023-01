Norbram Seijas llegó con su buen humor a elsiglo

Norbram Seijas, conocido en el mundo artístico cómo “lo más negro de la comedia”, llegó a elsiglo para hablarnos de todo lo que trae para este 2023, destacando su participación en números escenarios de la entidad donde sin duda alguna hará reír a los presentes con su jocosidad y buen humor.

Norbram Seijas llegó a elsiglo



Maracayero de pura cepa, oriundo de Caña de Azúcar, Norbram se ha ganado reconocimiento público por su participación en magazine matutino Portada’s, aunque también parte de su éxito lo adjudica a las plataformas digitales, donde ha recibido gran apoyo por parte de los seguidores.



“Desde el año 2017 formo parte del staff de animadores de Portada’s, para hacerle el quite a uno de los grandes en ese momento que por cuestiones familiares se iba del país, eso no ocurrió así, él siguió en el programa y a mí me dejaron también como invitado de ese segmento y aún seguimos adelante”.

Fiel lector del Matutino de los Valles de Aragua, Norbram confesó que creció con elsiglo, pues como buen maracayero lo compraba día tras día para enterarse del acontecer diario en la región, “desde pequeño leo elsiglo, para mí es un honor estar acá y compartir con ustedes, mi sección favorita eran los clasificados, así me enteraba qué vecino vendía la casa o quién buscaba trabajo”, bromeó.



Con más de 10 años en el mundo humorístico, Norbram aseguró que comenzó su preparación desde muy pequeño dando sus primeros pasos como recreador y campista, escalando paulatinamente a la animación y a la actuación.



“Hice varios talleres que permitieron de cierta manera complementar cosas a nivel histriónico. Soy abogado de profesión, pero es el humor mi mayor fortaleza y pasión, por ello, día tras día trato de mejorar para captar un mayor número de audiencia”, apuntó.

Un talento no heredado



En cuanto al origen de su talento, aclaró que su descendencia es llanera y es bien sabido que este gentilicio se caracteriza por su buen humor y rochela, “los llaneros son cuenteros por naturaleza, mi esposa es llanera, su familia es llanera y eso me ha permitido inclinarme más en el humor, pienso que por ahí van los tiros y eso tiene que ver algo de el por qué de mi profesión”, aseguró.



En el proceso de creación de su rutina, tuvo la necesidad de adaptar algunos estilos de humor ya que en un primer momento tu target eran los adultos contemporáneos, “eso me abrió muchas puertas en el mundo artístico, a tal punto de ser telonero de artistas de la talla de Benjamín Rauseo, Er Conde del Guácharo, Moncho Martínez, Claudio Nazoa, entre otros. Gracias a Dios, mi aparición en televisión nacional abrió muchas puertas en todo el país”.

La clave de Norbram para ser buen humorista



Para “lo más negro de la comedia”, la clave para ser un buen humorista es saber decir las cosas, pues en el humor está la sátira y se debe ser cauteloso en decir las cosas, evitando de cierta manera faltar el respeto en cuanto a un tema en específico.



“No es lo que digas, sino como lo digas, uno trata de transformar la realidad en humor, no en una crítica, hay muchas personas que se hacen llamar humoristas y solo critican a las personas sin ningún tipo de razón, podemos decir que está fallando, pero sin decir nada”, aseveró.



Seguidamente, invitó a todos esos jóvenes que actualmente poseen una cuota de poder en las diversas plataformas digitales a ser un poco más responsable en la difusión de contenidos que pasar de ser recreativos a ofensivos.



“Hay que tener mucho cuidado en lo que se dice. No solamente la generación de cristal se ha visto afectada, hay muchos adultos mayores que son víctimas por ciertos comentarios, la idea es saber decir las cosas, hacer reír a las personas sin necesidad de faltar el respeto”, instó.

Un 2023 en los escenarios



Aunque desde que inició su carrera artística no ha parado, Norbram comunicó que para este 2023 que apenas inicia espera seguir presentándose en varias partes de la región con un nuevo show de “lo más negro de la comedia”, un espectáculo que recomendó disfrutar en familia.



“Después de casi dos años, estaremos haciendo la presentación del nuevo show. En el 2021 hicimos la celebración de los 10 años de carrera artística en el Teatro de la Ópera de Maracay y fue una locura, si Dios lo permite en el transcurso del primer trimestre del año estaremos anunciando fechas y locaciones para este nuevo espectáculo”, finalizó.

