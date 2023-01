CNP-Aragua rechaza cursos de reporteros promovidos por el Inces

El Colegio Nacional de Periodista (CNP), seccional Aragua, expresó su rechazo a la intención del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), de realizar curso de reporteros, asegurando que estas facultades no les competen.

La junta directiva del CNP pidió reunirse con el ente de capacitación



Dicha información ofrecida por Eilyn Torres, secretaria general del CNP-Aragua, quien explicó que esta iniciativa busca “favorecer el ejercicio ilegal de la profesión”.



“Es bien sabido que el oficio del periodismo proviene luego de un estudio universitario de pre-grado, con cinco años de estudios en cualquier universidad que den Comunicación Social y Periodismo”, destacó.

CNP-ARAGUA RECHAZA CURSOS



La líder gremial precisó que en el artículo 2 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, “establece claramente que los que no pueden ejercer el periodismo en Venezuela, son quienes no hayan cumplido con el requisito de estudiar en una universidad, y ser titulado en acto de grado respectivo como licenciados en Comunicación Social o Periodistas, como aquellos que no estén colegiados”.



Torres aclaró que este fin de semana, los integrantes del CNP-Aragua fueron quienes notaron esta situación en redes sociales, tras darse a conocer la publicación del Inces sobre este curso.



“Nosotros inmediatamente lo alertamos a la directiva nacional del CNP y a la seccional Caracas, porque es precisamente en Caracas donde se ofrece esa capacitación”, expresó.



La secretaria general del CNP-Aragua, argumentó que la razón de ser y la misión de la creación del Inces, que data desde hace más de 50 años, tiene que ver con la capacitación de personas en mano de obra técnica calificada por el sector industrial y comercial.



“Le recordamos al Inces que no es un instituto que capacite carreras humanistas, sino en artes y oficios. Nada tiene que ver con ofrecer herramientas como oratoria y el desarrollo de noticia, que son elementos que deben estudiarse en una universidad con el personal adecuado”, dijo.

CURSO NO MOTIVA A ESTUDIAR PERIODISMO



Eylin Torres explicó que un “curso exprés” no motiva a las personas estudiar la carrera de Comunicación Social, ya que los interesados están predispuestos en ir a las universidades.



“Creemos que el curso es perjudicial, porque lejos de motivar creemos que estos cursos le puedan dar pie a las personas para que crean que tienen las herramientas necesarias para ejercer el periodismo, lo cual no es cierto”, comentó.



Añadió que de acuerdo a las experiencias y la actualidad económica que vive el país, las personas están optando por capacitarse en iniciativas técnicas que son de menor tiempo de empleo, que una carrera universitaria.



“El periodismo debe estudiarse con cinco años de carrera como mínimo, que son las establecidas en cualquier universidad, y segundo deben estar debidamente colegiados”, reiteró.

EJERCICIO ILEGAL



En este mismo orden de ideas, la secretaria general del CNP-Aragua aseveró que es el deber de los periodistas inscribirse en el CNP, tal como lo establece la ley.



“No es un capricho de la secretaria general del Colegio, no es un capricho de la seccional Aragua, es algo que lo establece la ley, toda persona que es ingresada de una escuela de Comunicación Social, que tiene su título en la mano, antes necesitan inscribirse debidamente”, dijo.



Ejemplificó el caso de los abogados, ingenieros y contadores, quienes sin la debida perisología, no podrían ejercer sus profesiones.



Asimismo, Torres añadió que están vigilantes para que los periodistas respeten el ejercicio de la ley, en especial a instituciones públicas que a veces incurren con estas irregularidades. “Ellos emplean a personas que no cumplen con las credenciales del ejercicio de la carrera, nosotros también nos pronunciamos y buscamos un enlace para reunirnos y establecer cual es el criterio del CNP”, añadió.

RESPETO A LOS MARCOS JURÍDICOS



Por otra parte, la líder gremial hizo un llamado a los dueños de medios de comunicación y a los jefes de información, para que hagan respetar los marcos jurídicos establecidos. “Deben respetar la colegiatura a la hora de emplear a comunicadores sociales, y también a las instituciones públicas y privadas, que antes de contratarlas en su planta de trabajo, deben verificar que estos estén en cumplimiento de la ley”, resaltó.



Por último, extendió un mensaje a los profesionales de la comunicación a que valoren su propio trabajo.



“Que valoren su propia carrera, y si ustedes están en conocimiento de una persona que está en una institución que sea nombrada, y no cumple con las credenciales, pues también es menester del medio de comunicación, del jefe de información, que ustedes incluso se paren y decir, yo no voy a cubrir una rueda de prensa por alguien que está convocando que no es periodista”, sentenció Torres.



Es importante recordar que el CNP-Aragua reiteró el llamado a los comunicadores sociales y periodistas a inscribirse en el Colegio, para que puedan ejercer legalmente la profesión y no acarrear de sanciones.



Además, precisaron que estarán haciendo jornadas de inscripción y carnetización durante el año en las universidades, instituciones públicas y medios de comunicación, para los que estén incumpliendo con las leyes, se pongan al día y ejerzan legalmente.

