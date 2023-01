Ronal Acuña se explica las razones de su intempestiva salida del juego, la noche del martes, así como el motivo de su anunciada retirada de la LVBP: su familia, denunció, fue agredida por fanáticos en las tribunas del estadio Universitario.

Acuña Jr. llegó a reforzar a Tiburones en la final y luchar para darle el título

Ronal Acuña explica su intempestiva salida

“Antes de que pase una tragedia en las gradas y me toquen a un hijo mío, no voy a jugar más”, reveló el slugger de los Tiburones de La Guaira.

Acuña volvió a usar su cuenta de Instagram como via de comunicación con sus seguidores y la afición en general. En dos nuevas historias, relató su versión de los hechos y reaccionó a quienes le criticaban por haber abandonado la final.

Germán Cartaya y Alfonso Álvarez Díaz, voces oficiales de los Tiburones, advirtieron durante el juego que una reyerta ocurría en las sillas de la derecha. En el centro de la refriega, se supo luego, estaban Ronald Acuña padre, amigos y parientes del jugador.

El Abusador fue tercer bate por segundo encuentro consecutivo y tuvo su mejor encuentro de la final.

Su reacción tras sacudir un cuadrangular generó un intenso debate en las redes. El periodista Manuel Rodríguez, de TLT, criticó duramente los aspavientos del pelotero, a lo que siguió una lluvia de comentarios de sus seguidores. El analista Fernando Álvarez, de ESPN, en cambio, se puso del lado de Acuña: “Siempre que sea dentro del marco del respeto (sin ser ofensivo u obsceno) no me molestan en lo absoluto las celebraciones o los mal llamados ‘perreos’. Me intereso más por la emoción y dinámica del juego como tal. No veo razón por qué darle tanta importancia”.

La explosión del toletero derecho ocurrió después de dos días de pitas, gritos y groserías en su contra desde la tribuna rival.

“Que pagues una entrada a 5 o 10 dólares no te da derecho a insultar a un pelotero y a su familia”, terció el bigleaguer Alcides Escobar, otra figura de La Guaira. “Por eso hay que respetar a cualquier pelotero, sea quien sea”.

La periodista Mari Montes contactó a un allegado de Acuña para conocer más detalles.

“Según fuente”, informó, “la familia Acuña estuvo atacada con vasos de cerveza y refrescos a la altura del séptimo inning. La situación tensa habría provocado la decisión del grandeliga de no jugar más”.

Acuña a su hijo: “mi consejo es que siga jugando”

Este hecho ha tomado impactó tanto en el equipo como en su vida personal. Para este miércoles y las aguas un poco más calmadas Ronald Acuña (Papá) ofreció declaraciones sobre lo sucedido.

“Él toma la decisión, es mayor de edad y tiene 24 años, mi consejo es que juegue, no es mala idea que siga jugando”, dijo a un programa televisivo.

Además el padre de la figura de los Bravos de Atlanta confirmó porque el pelotero tomó la decisión. “Todo empezó en con el fly al right field, tiraron una cerveza y le cayó a su niño”.

“Le he dicho que le baje”

Acuña Jr. tiene un gran talento que va acompañado de buenos brazos para votar la bola a placer y no esperaba menos para el segundo duelo de la gran final ante los felinos. Sus festejos luego de cada jonrón siempre dan de que hablar.

También te puede interesar: Acuña Jr. encendió las alarmas en la afición

Las opiniones son divididas, pero su padre está en desacuerdo: “En lo personal yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, le he dicho que le baje”, argumentó en cuanto a los bailes y señas que hace el jugador antes de llegar al home.

Hasta los momentos se desconoce si Acuña Jr. tomó una decisión definitiva en cuanto a su retiro precipitado en la pelota criolla. Todo se confirmará cuando el mánager Henry Blanco dé a conocer el jueves el line up para enfrentar por tercera vez al Caracas.

Elsiglo