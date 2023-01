Noruega se suma a enviar tanques “Leopard” a Ucrania

Noruega anunció hoy su disposición a enviar tanques “Leopard” a Ucrania, como harán Alemania, Polonia y otros países europeos, en su caso desde su posición de miembro de la OTAN aunque no del bloque de la Unión Europea (UE).

Noruega cimunicó su apoyo, pero no cuantas unidades. 25/01/2023. FOTO CORTESÍA

El ministro de Defensa, Björn Arild Gram, comunicó esta decisión en la televisión pública NRK, aunque sin concretar cuántas unidades.

Gram recordó, asimismo, que deberá prestarse instrucción militar a soldados ucranianos en el manejo de estos tanques.

El modelo que previsiblemente aportará Noruega es el “Leopard” 2A4, similar al 2A6 al que pertenecen los 14 comprometidos por Alemania, según anunció hoy el canciller de ese país, Olaf Scholz.

También te puede interesar: Consejo del Gobierno ucraniano remodela su administración

Junto a Alemania, ha confirmado su aportación, también con 14 unidades, el gobierno de Polonia.

El ministro de Defensa finlandés, Mikko Savola, por su parte confirmó que su país colaborará con los aliados en el envío de tanques “Leopard 2”, aunque no especificó en qué consistirá la contribución de Finlandia.

“Esta es una buena noticia, una noticia esperada. Se trata de un importante cambio de rumbo de Alemania, que permitirá apoyar a Ucrania con equipos de defensa más pesados”, afirmó Savola respecto a la decisión germana de permitir a terceros países enviar este tipo de tanques a Kiev.

En todo caso, Savola admitió que la contribución de Finlandia -el único país no miembro de la OTAN que posee tanques “Leopard 2” -no podrá ser “ni grande ni sustancial” para no debilitar su propia capacidad de defensa frente a la vecina Rusia.

También te puede interesar: Ucrania apremia “reforzar” suministros de guerra a sus aliados

EFE