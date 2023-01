Docentes conforman comité de cara a las próximas protestas

El Comando Integremial del estado Aragua realizó este miércoles una asamblea con los docentes y trabajadores de la educación en el municipio Mario Briceño Iragorry, con la idea de definir la agenda de acciones en los próximos días, con el propósito de seguir luchando por mejoras salariales y beneficios laborales.

Realizarán asamblea en todos los municipios



En este sentido, Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del estado Aragua, y miembro de esta agrupación de varios sindicatos del magisterio, explicó que esta instancia sindical viene realizando reuniones para conformar los comités de conflictos municipales para efectuar las próximas movilizaciones para defender sus derechos.

PRÓXIMAS PROTESTAS



El dirigente gremial agregó que estas asambleas tendrán como objetivos para finiquitar la jornada de protesta regional denominada “Aragua camina y reclama su derechos”, que tiene pautada a realizarse este 1º de febrero.



“Nosotros vamos a desarrollar en forma simultánea 18 movilizaciones en los 18 municipios, por ello, cada comando tendrá la responsabilidad de la conducción con los obreros, los administrativos y el personal docente”, precisó.



Asimismo, Rivas valoró el apoyo de los padres y representantes que han tenido con el personal docente, quienes han comprendido la lucha que lleva el sector educación por mejoras salariales.



“Entendiéndose como docentes tenemos el compromiso en darle respuesta a nuestro pueblo”, puntualizó.

TRES SEMANAS DE LUCHA



Por otra parte, Richard Rivas hizo un balance con respecto a las movilizaciones de calle que iniciaron el pasado 9 de enero, asegurando que han logrado mucho y que estas manifestaciones populares son una expresión que hay un pueblo descontento.

Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del estado Aragua



“Queremos llamar la atención, porque hemos dicho que somos luchadores gremiales, que nuestro norte es gremial y solicitamos el diálogo al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y hemos pedido a la gobernadora reiteradas veces una reunión para expresar cuál es la preocupación, el clamor de los trabajadores”, comentó.

También te puede interesar: Pensionados y jubilados protestaron por el derecho a la salud y a la vida



El dirigente aclaró los motivos por la cual no han ido a trabajar. “No tenemos como ir, no tenemos para pagar los pasajes, y no tenemos para comer, ese es un clamor que hace el pueblo trabajador a través de estas luchas que hemos realizado desde el 9 de enero”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)