A un mes exacto del regreso al Poliedro de Caracas para buscar la clasificación al Mundial 2023, Venezuela presenta la lista de 24 jugadores elegibles para disputar los partidos ante Bahamas y Canadá, correspondientes a la sexta y última ventana de los Clasificatorios de la Copa del Mundo FIBA 2023.

La lista de elegibles es la siguiente:

Michael Carrera – Força Lleida (ESP)

Pedro Chourio – Cocodrilos de Caracas (VEN)

Anyelo Cisneros – Cocodrilos de Caracas (VEN)

Néstor Colmenares – Club Atlético Goes (URU)

David Cubillán – Titanes de Barranquilla (COL)

Fernando Fuenmayor – Club Atlético Obras Sanitarias (ARG)

Windi Graterol – Club Atlético Goes (URU)

Jonathan Griman – NBA Academy Latin America

Heissler Guillent – Titanes de Barranquilla (COL)

Carlos López – Centauros de Portuguesa (VEN)

Diego Machín – Etoile Angers Basket (FRA)

Andrés Marrero – La Salle University (USA)

Edgar Martínez – Rio Claro Basquete (BRA)

José Materán – Pato Basquete (BRA)

Enrique Medina – Club de Regatas Corrientes (ARG)

Anthony Pérez – Gladiadores de Anzoátegui (VEN)

Franger Pirela – Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz II (ESP)

Fabrizio Pugliatti – Stella Azzurra Roma (ITA)

Miguel Ruiz – Basquete Unifacisa (BRA)

Yohanner Sifontes – Independiente de Oliva (ARG)

Garly Sojo – Defensor Sporting Club (URU)

Kender Urbina – Spartans Distrito Capital (VEN)

Gregory Vargas – Gladiadores de Anzoátegui (VEN)

Jhornan Zamora – Club Ourense Baloncesto (ESP)

Venezuela recibirá a Bahamas el jueves 23 de febrero, y cerrará su camino clasificatorio al Mundial 2023 el domingo 26 de febrero, ante Canadá. Los horarios serán anunciados por FIBA próximamente.

CONDICIÓN DE LOS JUGADORES:

Ahora cuál es la condición de cada uno de estos jugadores a fecha de hoy, es decir, si están activos o no. Encontramos nombres como los de: Pedro Chourio, Anyelo Cisneros, Heissler Guillent, Carlos López, Anthony Pérez, Kender Urbina y Gregory Vargas; quienes de momento no están viendo acción a nivel profesional, bien sea porque no tienen equipos en ligas extranjeras, porque se están recuperando de alguna lesión o por estar jugando en torneos locales, más no profesionales.

Pero, estos nombres tienen una facilidad, se pueden poner a disposición inmediata de la selección, algo que se tiene planteado para los primeros días de febrero.

En el segundo lote encontramos a jugadores que están activos, la mayoría en suelo americano y otros en el viejo continente. Tenemos el caso de Michael Carrera (Lleida) y Jhornan Zamora (Ourense), quienes juegan en España (LEB Oro); Franger Pirela, jugador de la filial del Baskonia de España; Fabrizio Pugliatti del Stella Azzurra de Italia; y Diego Machín, jugador del Etoile Angers Basket de Francia.

En suelo americano encontramos a: Néstor Colmenares, Windi Graterol y David Cubillán (todos jugadores del Goes de Uruguay) y Garly Sojo (Sporting), también de Uruguay; Fernando Fuenmayor (Obras Sanitarias), Yohanner Sifontes (Independiente Oliva) y Enrique Median (Regatas), todos en Argentina. En Brasil están: Miguel Ruiz (Unifacisa), Édgar “Petare” Martínez (Rio Claro) y José Materán (Pato).

Finalmente tenemos un último lote en donde están Andrés Marrero, jugador de la Universidad de La Salle de la NCAA y a Jonathan Griman, quien forma parte de la NBA Academy Latin America, donde se encuentra desarrollando su talento.

