Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo nacional, docentes, personal administrativo y obreros de la parroquia Pedro José Ovalles, recorrieron las calles del Sur de Maracay, municipio Girardot, en rechazo a los bajos salarios que devengan.

Personal docente, administrativo y obrero recorrieron las calles del Sur de Maracay.

Al respecto, el profesor Hermes Quevedo manifestó que se mantendrán en las calles exigiéndole al Gobierno Nacional que de una vez por todas se firme el contrato colectivo, “exigimos además un aumento salarial que sea suficiente, ya que el sueldo que estamos recibiendo actualmente es insuficiente para cubrir los gastos básicos”.

Mencionó que esta protesta la encabezó la comunidad, con la finalidad de lograr una reivindicación para que los salarios sean indexados al dólar.

“Ya que todo en este país está dolarizado menos el salario de los trabajadores, estamos cansados que el Gobierno sea silente, el presidente Nicolás Maduro habla todos los días y todavía no ha dado una respuesta al aumento del salario”,refirió.

Asimismo, Quevedo precisó que las unidades educativas de la parroquia Pedro José Ovalles no se encuentran dando clases, “nosotros tenemos una posición fija y no volveremos a las aulas hasta que el Gobierno no nos de una respuesta concreta a nuestros problemas”.



Destacó que unos mil estudiantes se encuentran afectados por la falta de clases, ya que todas las instituciones se mantienen en paro, “no nos han dado una respuesta a nuestras exigencias, nuestros obreros cobran menos de 0.20 centavos de dólar diario, quién puede vivir con esta poca cantidad de dinero”.

Docentes dicen que las infraestructuras no están aptas

Mencionó que en cuanto a las infraestructura de las escuelas de dicha parroquia, las mismas no se encuentran aptas para atender a los niños, “todo está por el suelo, las instituciones no cumplen con lo básico que es lo insumos para dar clases, no tenemos mesa ni sillas para nuestros estudiantes, además los baños están insalubres por falta de agua y mantenimiento”.

Por último, Quevedo indicó que en el caso de la Unidad Educativa Nacional Enrique Fermín, desde hace más de 10 años tienen damnificados dentro de la misma.

“tenemos dos familias en la institución, dos salones que tenemos ocupados, nadie ha dado respuestas y estas familias siguen sin un hogar digno”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA