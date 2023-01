AN impulsa jornadas en las redes sociales para difundir las leyes

Autoridades y diputados a la Asamblea Nacional, (AN) impulsa jornadas de escucha a través de las redes sociales como parte del despliegue parlamentario ordenado para el Período Legislativo 2023-2024, informó el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la AN, Rodolfo Crespo.

AN impulsa jornadas en redes sociales

“Queremos conectar el parlamentarismo social de calle con las redes sociales. Para eso lanzaremos una jornada de escucha que pide que sea el pueblo el que legisle”, con el objetivo de difundir información relacionada con las 59 leyes que la AN ha aprobado desde su reorganización en 2021, explicó Crespo en entrevista concedida a el canal del estado.

Apuntó que esta jornada será llevada a cabo por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante; la segunda vicepresidenta, América Pérez, y varios diputados.

Asimismo, adelantó que se lanzará un plan de acción que garantizará la aplicación de las medidas legislativas aprobadas por el parlamento durante los primeros 100 días posteriores a su aprobación, medida que permitirá medir la aplicabilidad de las leyes.

Destacó que estas acciones obedecen a lo instruido por el presidente del órgano unicameral, Jorge Rodríguez, de fortalecer la presencia parlamentaria en todos los territorios del país y su cercanía con el pueblo venezolano.

“Somos intermediarios entre el pueblo y lo que debe ocurrir en el ámbito legislativo. AN impulsa jornadas en redes sociales al servicio del pueblo. No es una AN corporativista, sino una compuesta por los representantes del pueblo, de la gente que lucha”, enfatizó Crespo.

Discusión de leyes en Aragua

Desde el Parque Luis Laguna de Maracay, se llevó a cabo una discusión correspondiente al estado Aragua, en una actividad que contó con la presencia del jefe del bloque parlamentario de la patria en Aragua, diputado Ricardo Molina, conjuntamente con José Arias, presidente del Cleba y los representantes de las UBCH.

