Adam Hofacket se marcha agradecido con la LVBP

Adam Hofacket, cerrador que cumplió campaña con Tigres de Aragua en la LVBP, se marcha agradecido por todo lo vivido en Venezuela en la campaña 2022-2023.

El cerrador espera repetir con los aragüeños en el venidero torneo

El derecho terminó con marca de 4-2 con 10 juegos salvados, efectividad de 1.57 y WHIP de 1.15, lo cual le convirtió en uno de los mejores importados en esta contienda que llega a su fin.

Al final del Round Robin, lamentablemente para Tigres no estuvo disponible para subir al morrito.

“Empecé a sentir molestias en el codo, por lo cual no pude ayudar al equipo en los últimos encuentros. Trabajé mucho y con gran gusto durante toda la temporada. La LVBP es un tremendo circuito, con un beisbol de mucha calidad, en el que no se pueden cometer descuidos. Me encantó jugar en esta liga. Conocí un país maravilloso, amante de la buena pelota y con una fanaticada conocedora y exigente, que sabe cómo conectarse con el juego. Ha sido una estupenda experiencia en todos los sentidos”, indicó el cerrojo.

Por supuesto, Hofacket, lamentó la eliminación de Tigres en la semifinal.

“Me habría gustado postularme como refuerzo para la Gran Final. Incluso, me hacía la idea de lanzar en la Serie del Caribe. Pero mis condiciones no son las adecuadas. Debo descansar para que desaparezcan las molestias del codo derecho”, confesó el derecho.

Cumplió campaña con Tigres de Aragua

Hofacket fue contactado por Tigres, durante su actuación en la Frontier League, circuito independiente que se desarrolla entre Estados Unidos y Canadá, con el conjunto Tri-City. Allí terminó con marca de 9-4 con -cosa curiosa- un solo salvado y efectividad de 4.40 como relevista. De hecho, en principio no estaba previsto que se encargara de los cierres de Aragua, con ventajas de tres o menos anotaciones.

“Mi actuación en Venezuela sirvió para que me llegara un contrato desde la Liga Mexicana de Béisbol (verano). En marzo me reportaré a Bravos de León y en octubre espero volver a vestir la camiseta de Tigres. Deseo regresar a la LVBP”, expresó el relevista oriundo de Riverside, California.

En Bravos de León tendrá como compañero a Jonathan Vargas, zurdo con el cual compartió bullpen en la Ciudad Jardín.

Elsiglo