En el béisbol, los Bat-Boy son las figuras que muchas veces se ven en el campo asistiendo a los jugadores, colaborando con recoger las pelotas y ser ese apoyo para cada equipo.

Juan “Barinitas” Carrera, una figura dentro del béisbol venezolano

“Barinitas”: El Bat-Boy legendario de la LVBP

Ellos quizás son obviados dentro de la acción de este apasionante deporte por la fanaticada, pero estos son fundamentales para que en el juego no se presenten percances o formar parte de la estrategia de alguno de los conjuntos.

Este es el caso de Juan Carrera, conocido cariñosamente como “Barinitas”, Bat-Boy de Tigres de Aragua, quien durante más de 20 años, ha estado colaborando con diversas organizaciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional cumpliendo esta loable labor.

“Mucha gente me pregunta en la calle cómo hace uno para ser Bat-Boy, y la clave es trabajar duro, hay que estar en esto y tener un poquito de suerte”, expresó el integrante del conjunto bengalí.

Inicio de una leyenda

“Barinitas” relató que se inició en este mundo gracias al apoyo de su papá, quien fuera durante cincuenta años jefe de club house de Navegantes del Magallanes, siendo esta la organización donde inició su leyenda hace ya 23 años.

El legendario Bat-Boy, oriundo de Sabaneta, estado Barinas, contó que duró 21 años dentro de las filas del conjunto turco, quien vio muchos campeonatos y momentos inolvidables dentro de su oficio.

“Me siento contento, muchas cosas buenas me han pasado en el béisbol, especialmente lo vivido con los Navegantes del Magallanes”, explicó Carrera, agregando que tuvo el honor de ayudar a Edgardo Alfonso y Richard Hidalgo en aquellos gloriosos años de la organización.

Su historia acabó hace pocos años con el equipo carabobeño, y de allí fue contratado por el conjunto de Caribes de Anzoátegui, recordando a Williams Astudillo, con mucho cariño.

Su era con tigres

Su historia continúo en esta temporada 2022-2023 de la LVBP, ya que la gerencia de Tigres de Aragua pidió que se integrara al equipo para ayudarlos a conseguir las victorias.

“Feliz por la oportunidad que me dio Víctor Zambrano, en verdad la fanaticada de Tigres es muy cariñosa. Antes cuando venía a jugar contra ellos me decían muchas cosas, pero ahora me quieren”, expresó.

Además, “Barinitas” relató que durante la temporada el equipo Magallanes seguía compartiendo con él, quienes le demostraban el respeto que merece.

“El último juego que fuimos a Valencia, me decían que yo era magallanero, pero lamentablemente soy de los Tigres de Aragua, que es la organización donde estoy ahorita, y salgo con todo el cariño para dar lo mejor de mí”, aclaró.

Recordó también la final del 2015-2016, donde Magallanes perdió con Tigres, haciendo referencia a Wilson Ramos que formó parte de ese conjunto para aquel entonces.

“Vestir con Tigres de Aragua es un orgullo, porque hay gente muy importante también”, acotó Carrera, quien ahora recibe el apodo de “Biscochito”, según reveló un integrante de la novena (muy amigo por cierto).

Parte de la estrategia

“Barinitas” Carrera, explicó que su labor es estar pendiente del bate, estar pendiente de la jugada y en general del juego.

“Tengo que estar pendiente del jugador de segunda, ayudar al jugador que se deslice a la derecha, a la izquierda, cuando venga al home”, comentó.

Además, enfatizó que gracias a Dios, por sus años de experiencia, sabe muchos secretos que otros Bat-Boy no conocen. “Eso me ha caracterizado por ser uno de los batboy de la liga”, explicó.

Estos conocimientos se los agradezco a Raúl Romero, quien lo orientó sobre todo lo concerniente a ser uno de los mejores.

“Me enseñó todo sobre las estrategias en el terreno cuando estaba con los Navegantes del Magallanes. Todo se lo debo a él, me hizo el Bat-Boy que soy, y muy famoso del béisbol profesional”, explicó.

Barbería y béisbol

No obstante, sus años de experiencia dentro del béisbol le han dado la oportunidad de consolidar sus sueños. Uno de ellos es de crear su propia barbería al mejor estilo de este deporte.

“La tengo en Valencia y la hice estilo béisbol. Era uno de mis sueños”, explicó.

Asimismo, comentó que tiene incluida en su decoración más gorras de Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, divisas que ha vestido durante su larga trayectoria como Bat-Boy.

“Allí van peloteros importantes, como Jesús Sucre, Neuman, entre muchos otros”, dijo Carrera.

A las futuras generaciones

“Barinitas” confesó que está en sus últimos años como Bat-Boy, ya que el calendario le está pasando su factura.

“Me siento un poco cansado, ya no soy el mismo de antes. Pero seguirá mi gran amigo el Chivo, que es el Bat-Boy de Cardenales de Lara que sería el segundo batboy más antiguo de la liga”, relató Carrera.

Su trabajo está bastante claro, y lo vimos cumplir con su labor a cabalidad, sobre todo sus habilidades para levantar el bate, su velocidad para asistir a los jugadores y hacerse respetar como home club.

Y este ejemplo se lo extiende a la futura generación, quien enfatizó que con la constancia se puede llegar lejos.

“Que luchen, que hagan bien el trabajo, mantener la disciplina para que estén tanto tiempo en varias organizaciones”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo