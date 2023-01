Actor venezolano que la pega del techo en Hollywood

El actor venezolano y coreógrafo George Drija, a quien se le conoce como George Akram, se sumó al elenco de la cinta estadounidense «The Locksmith», que estrenará este 2023 en Hollywood.

La película acompañará a un ladrón recién salido de la cárcel, que intenta volver a la vida de su hija y su ex prometida, según la sinopsis que publicó IMDd.

Personaje

Se trata de Miller Graham, que interpreta Ryan Phillippe («Sé lo que hicieron el verano pasado»), quien se ve en la obligación de usar las habilidades que tiene como cerrajero. Las cosas toman un giro tumultuoso después de una desaparición que no se esperaba.

En la producción, George Akram se mete bajo la piel de Kevin Reyes y comparte créditos con Kate Bosworth («Superman Returns»), Kaylee Bryant («Legacies»), Ving Rhames («Mission: Impossible – Fallout») y Charlie Weber («How to Get Away with Murder»).

La noticia se conoció a través de su perfil en Instagram, pero también por medio de la cuenta de su hermano, Víctor Drija. «De tanto caminar, caminar, y caminar… que el camino te llevó. Disfrútenlo, Hollywood… que como él, hay pocos • bravo @georgeakram • tus logros me ponen muy feliz», comentó el cantante junto al tráiler del filme.

Talento Venezolano en Hollywood

El talento venezolano, tanto en la pantalla chica como en el cine, siempre se ha hecho notar. Desde hace muchos años, artistas venezolanos han tenido cabida en este mundo, específicamente en el sitio soñado por muchos: Hollywood. Aquí podrás conocer a siete venezolanos que lo han logrado.

Es importante recordar tan solo algunos de los actores que han participado en diferentes rodajes en Hollywood, entre los cuales se puede recordar: a Lupita Ferrer, María Conchita Alonso, Patricia Velásquez, Edgar Ramírez, Génesis Rodríguez, Pedro Eustache, Daniel Durán

