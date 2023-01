Yadier Molina abierto para volver con Magallanes

Pese a no clasificar a la serie final de la LVBP 2022-2023, el mánager de Navegantes del Magallanes, Yadier Molina, aseguró que su equipo realizó un gran trabajo durante toda la contienda.

El estratega puertorriqueño mostró su interés de volver a dirigir en la liga venezolana



El equipo perdió 1-0 ante Cardenales de Lara el sábado en un interesante juego de pitcheo.



El puertorriqueño ofreció su balance de los turcos tras concluir el juego, en el que habló sobre el rendimiento que tuvieron y el crecimiento que fueron registrando con el pasar de los juegos.



“Fue una experiencia súper buena, me la disfruté mucho. Obviamente con altas y bajas, el béisbol es así, pero el equipo siempre estuvo unido. Batallamos fuerte pero no se nos dio, no fue el año de nosotros”, expresó.



“Honestamente, fuimos inconsistentes en ambas partes. En algunos juegos bateábamos, en otros no. En unos juegos lanzábamos bien, en otros no. Por eso jugamos .500 o apenas por encima. Es difícil cuando no tienes consistencia, pero el esfuerzo de los muchachos estuvo ahí día a día. Es parte del béisbol, a veces el resultado no va a tu manera”, añadió Molina.

YADIER MOLIDA: LA LIGA TIENE NIVEL



El mánager boricua también alabó el gran nivel que posee la liga venezolana y la gran calidez que brindan los fanáticos en cada uno de los duelos.



“Buena calidad, buen béisbol. Los equipos están bien reforzados, algunos con 7 u 8 grandesligas. Buen pitcheo. Los fanáticos apoyaron bien. Me encantó venir aquí, una buena experiencia que siempre voy a recordar”, puntualizó.



Molina se mostró abierto a la posibilidad de volver a dirigir a Navegantes del Magallanes, alegando que fue una gran experiencia para su carrera.



“¿Por qué no? Obviamente estamos abiertos. Vamos a ver si se da, con un poquito más de experiencia, y esperemos que el año que viene ese 0-12 sea 12-0”, concluyó.

