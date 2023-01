Vecinos de Caña de Azúcar pidieron la poda de árboles

Los habitantes de Caña de Azúcar ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, expresaron sus inquietudes con respecto a la falta de mantenimiento en los tendidos eléctricos y cableados en las diversas comunidades, en donde han causado fallas en los servicios de energía eléctrica, entre otros.

Esta situación es notable principalmente en los sectores 4, 5 y 8 de dicha localidad, en donde varios vecinos denunciaron la caída de cableados eléctricos de uno de los postes, y que hasta la fecha no han sido reparados por los entes competentes.



En este sentido, Merlín Méndez, habitante de la calle 19 del sector 8, comentó que desde el pasado mes de diciembre del 2022, presuntamente el camión del aseo urbano se llevó el cableado, y parte del mismo se encuentra guindando y rozando el suelo.

“Sucedió ahorita en diciembre, el aseo pasó y se llevó el cable, cada vez que vienen levantan el cable sin importarle nada”, relató la ciudadana.



Merlín Méndez

Méndez explicó que deben estar pendientes de los niños, ya que el tendido eléctrico está tirado en el suelo y esto representa un riesgo para los mismos.

“Estamos pendientes de los niños porque es un peligro, porque de verdad no se sabe si es de Cantv o de alta tensión”, dijo la habitante.



Merlín Méndez

Expresó que los líderes comunales al parecer no han denunciado el caso, y esto es algo preocupante para ella y las personas que habitan en la comunidad, ya que deben pasar con cuidado si necesitan ir hacia esa parte del vecindario. “Estamos pendientes porque yo tengo muchos niños pequeños y la vecina de al lado también”, dijo.



PODA DE ÁRBOLES



Otra situación que mantiene preocupada a la vecina, es la falta de poda de los árboles, en uno de los bloques de la calle 19 cruce con la principal de Caña de Azúcar, hay uno que puede caerse en el tendido eléctrico y causar una desgracia peor.

“Yo he pedido bastante que poden esa mata, porque cuando llueve eso se mueve horrible, y esta casa se ha visto afectada más de una vez cuando se caen los árboles”, manifestó Méndez.

Ana Luisa Betancourt

La ciudadana pidió no nada más que poden el árbol, sino que lo corten, ya que este les puede caer en su vivienda. “No han venido a cortarlo, sólo podarlo”, recalcó la habitante, quien aseveró que no es la solución deseada.



Por su parte, Ana Luisa Betancourt relató que en la calle que conecta la vereda 66 con la principal del sector 4 de Caña de Azúcar, hay un cable que está rozando con un árbol, y éste se ha ido deteriorando ocasionando fallas en el servicio eléctrico en la comunidad.



“Mi hija y un vecino denunciaron esta situación, los de Corpoelec dijeron que hay que desramar esos palos porque tiene esos cables enredados allí”, relató.



En la calle 19 del sector 8 la situación es complicada

No obstante, dijo que tienen tiempo que no dan con la solución adecuada para solventar esa problemática. “Siempre lo desramaban pero ahora más nunca le han hecho nada, además dicen que por eso se va la luz, y mientras no corten ese árbol, vamos a seguir con el problema”, aclaró.

PODAN PERO NO ARREGLAN EL TENDIDO



Por otra parte, hay situaciones en donde los entes competentes podan pero no reparan adecuadamente los tendidos de cable y electricidad, donde se puede generar un percance mayor en la comunidad.



En este contexto, Auricela Acosta, habitante del sector 5 de Caña de Azúcar, dijo que efectivamente han hecho el trabajo, pero los trabajadores de Corpoelec no han realizado el mantenimiento del cableado.

“Han venido los de Corpoelec a cortar algunas ramas, pero no extienden los cables y quedan colgados. Nosotros no sabemos nada de eso y ellos no lo hacen”, explicó la ciudadana.



Acosta señaló que los cables están colgando frente a su vivienda, no sabe si es de telefonía o de electricidad. “Mira como está ese cable guindando, y son varios que están así”, aclaró.



SITUACIÓN QUE SE AGUDIZA

Asimismo, comentó que a sus vecinos no les han podado los árboles que rozan con el tendido eléctrico, pero si han estado cortándolos, pero no recogen los cables de electricidad”, recalcó.



Confirmó que esta situación no perjudica el servicio de energía eléctrica, tampoco les afecta la caída del cableado de Cantv, ya que tienen varios años sin el servicio.



“Pero no me parece bueno que ese cable esté colgando tan abajo. Es un riesgo, porque cualquier muchacho que no sepa los puede agarrar”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo