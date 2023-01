John Cale publicó “Mercy”, primer álbum en más de una década

El veterano músico británico John Cale publicó este viernes “Mercy”, su decimoséptimo álbum de estudio y su primer trabajo con nuevas canciones en más de una década.

le llevó dos años y medio dar forma a este último trabajo-foto cortesia

John Cale publicó “Mercy”

Cabe destacar que los doce nuevos temas que conforman lo último del compositor galés, de 80 años, han sido publicados a cargo de la compañía Double Six/Domino y han recibido excelentes críticas en el Reino Unido, que elogian el “espíritu creativo” y las canciones “embriagadoras” del artista.

Asimismo en entrevistas recientes, Cale indicaba que le llevó dos años y medio dar forma a este último trabajo, que cuenta con algunas colaboraciones de Fat White Family o Tei Shi.

Mezcla impresionante de sonidos jóvenes

Según la crítica, “Mercy” aúna “una mezcla impresionante de sonidos jóvenes, viejos, populares, experimentales, de día y de noche” y contiene “una gama ecléctica de estilos familiares”.

Por lo tanto que el que fuera uno de los fundadores de la banda norteamericana Velvet Underground junto a Lou Reed estrenó el pasado agosto uno de los sencillos del álbum, “Night Crawling”, una canción en la que recordaba su amistad con el fallecido David Bowie, con un tema en el que toca el bajo, el piano y la batería.

No obstante, el pasado 19 de octubre publicó otro de los temas del nuevo álbum, “Story of Blood”, al que contribuye la cantante de pop americana Weyes Blood, y “Noise of you”, el tercer sencillo de ese trabajo, el pasado día 11.

John Cale nació el 9 de marzo de 1942 en Garnant, Hijo de Will Cale y Margaret Davies.

Por otro lado, su madre fue maestra de escuela primaria y su padre un minero del carbón.

En este sentido, Will hablaba solo inglés, Margaret enseñó a su hijo exclusivamente el Gales, lo que obstaculizó la relación con su padre. Comenzó a aprender inglés en la escuela primaria, en torno a los siete años.

Fuente:EFE