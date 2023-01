Anthony Hopkins un emperador romano en serie sobre Gladiadores

El actor Anthony Hopkins interpretará al emperador romano Tito Flavio Vespasiano en “Those About to Die”, una serie dramática sobre gladiadores en la que la plataforma Peacock (propiedad de NBCUniversal) trabaja actualmente.

El actor Anthony Hopkins interpretará al emperador romano Tito Flavio Vespasiano-foto cortesia

Anthony Hopkins hará de emperador

El servicio de “streaming” anunció este miércoles que la estrella británica, de 85 años, protagonizará esta producción que comenzará a filmarse en los estudios Cinecittà de Roma en marzo.

La serie, inspirada en el libro homónimo de Daniel Mannix, cristalizará así en un drama histórico en el que se narrarán diversas tramas de corrupción en el mundo de las luchas de gladiadores y que salpicarán a la política y la sociedad romana.

También te puede interesar: Anthony Hopkins celebra en las redes que lleva 47 años sobrio

Hopkins dará vida a Vespasiano

La sinopsis oficial de la obra detalla que Hopkins dará vida a Vespasiano (9 d.C.-79 d.C.), un emperador en el ostracismo durante sus últimos años de vida, mientras sus herederos al trono se disputan el control del Imperio con la clase social más privilegiada de la Antigua Roma, los patricios.

Producción escrita por Robert Rodat

Esta producción está escrita por Robert Rodat, guionista de “Saving Private Ryan” y dirigida por el cineasta especializado en el género de acción y catástrofes Roland Emmerich (“Moonfall” e “Independence Day”).

Asimismo, Rodat y Emmerich ejercerán conjuntamente como productores ejecutivos.

“El poderoso Imperio Romano siempre me ha fascinado, especialmente los juegos que entretenían a las masas a través del espectáculo en el monumental Coliseo”, ha declarado Emmerich. “En esencia, esta es una epopeya deportiva liderada por personajes fuertes y diversos que exploran caminos hacia la gloria, caídas en desgracia y la necesidad de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Los deportes en estos tiempos antiguos eran tan emocionantes y masivos como lo son hoy, y estoy emocionado de colaborar con mis socios para traer este rico mundo de sangre, sudor y lágrimas a la televisión”.

Anthony Hopkins proyectos

Este proyecto no será el único en el que se embarque próximamente Hopkins, ganador del Óscar en 2021 por “The Father” y en 1992 por “The Silence of The Lambs”, porque en este curso también rodará el filme “Freud’s Last Session” encarnando al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud.

Fuente:EFE