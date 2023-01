“Avatar 2” rompe récord de nominaciones en efectos visuales

El filme de James Cameron The Way of Water de “Avatar 2 rompe récord al recibir catorce nominaciones en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales de este año.

La nueva Avatar marcó récord de nominaciones

La secuela de “Avatar” se convierte así en la producción con más nominaciones de estos galardones y supera así el récord que logró la serie “The Mandalorian” en 2022 con once candidaturas de estos premios que reconocen los efectos visuales de producciones de cine y televisión.

Algunas de las categorías en las que participa son: mejores efectos visuales en un largometraje fotorrealista, mejor personaje de animación en un largometraje fotorrealista y mejor entorno creado en un largometraje fotorrealista, por mencionar algunos.

La segunda película de los personajes del planeta de Pandora competirá con filmes como “Jurassic World Dominion”, la versión “live action” de Diney del clásico “Pinocchio”, “Black Panther: Wakanda Forever” y “The Batman”, entre otras producciones.

Además de “Avatar: The Way of Water”, los premios tienen entre sus favoritos a la serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, que recibió siete nominaciones y al filme de Guillermo del Toro “Pinocchio” que fue la película animada más nominada con seis de ellas.

James Cameron se ha encargado de batir récords durante su trayectoria con filmes como “Titanic”, la primera película en sobrepasar los 1.000 millones de dólares de recaudación, o la primera entrega de “Avatar”, que sigue siendo la película más taquillera de la historia.

Su secuela se ha situado ya como la película que más rápido superó los 1.000 millones de dólares en taquilla a tan solo 14 días desde su estreno.

El filme ha recaudado más de 1.903 millones de dólares en el mundo, desplazando a “Top Gun: Maverick” al puesto número dos de las películas más taquilleras de 2022.

EFE