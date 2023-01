Trabajadores públicos marcharon hasta la sede del Cleba

Una vez más el gremio docente de la entidad salió a las calles de manera pacífica en rechazo a las políticas salariales implementadas por el Ejecutivo nacional, las cuales se ven reflejadas en sueldos insuficientes y desmejoras en sus beneficios laborales.

Por sexto día trabajadores del sector público protestaron en Maracay

Desde tempranas horas del lunes, representantes del sector educativo, bajo el acompañamiento de los sectores salud, alimentación, pensionados y jubilados, electricidad, entre otros, se concentraron en las inmediaciones de la avenida Bolívar de Maracay, con la finalidad de marchar hasta la sede del Consejo Legislativo del Estado Boliviano de Aragua (Cleba) para hacer entrega de un documento donde reiteran sus exigencias salariales y sociales.

Con pitos, cornetas y pancartas en mano, bajo la consigna “No quiero bono, no quiero CLAP, yo lo que quiero es un sueldo digno ya”, los manifestantes exigieron una respuesta inmediata al presidente Nicolás Maduro ante el salario “hambreador” que perciben en la actualidad, el cual aseguran, no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

A pesar de que el Ejecutivo Nacional ha tomado algunas medidas en beneficio de los trabajadores; como la asignación de un bono de guerra económica de 580 bolívares para todo el sector público, los maestros resaltaron que se mantendrán en las calles hasta que se cumplan todas sus solicitudes.

Cabe resaltar que esta jornada se suma a los 6 días de protestas consecutivas en el país por parte de los trabajadores, en reclamo a la firma de la contratación colectiva y demás reivindicaciones laborales a todo el personal.

“6 DÍAS DE PROTESTA PACÍFICA”

Richard Rivas, coordinador del comando intergremial de la entidad, manifestó que el estado Aragua ha dado un ejemplo de lucha pacífica durante estos 6 días de protesta nacional, ya que todo el sector público se ha abocado a las jornadas en pro de sus beneficios laborales.

“Hoy todos los trabajadores de la administración pública, salud, universitarios, docentes, pensionados y jubilados, sector electricidad, en fin, todos los empleados que hoy nos encontramos con un salario pésimo y hambreador, salimos a la calle una vez más de manera pacífica para exigir nuestro derecho, nos merecemos un ajuste digno, la firma de la contratación colectiva y las mejoras de las infraestructuras”, dijo.

Richard Rivas, coordinador del comando intergremial

Asimismo, pidió el cese de la persecución del personal en las escuelas, así como la amenaza a los profesores, quienes sólo cumplen con su deber, “hemos hecho un llamado al diálogo, nosotros como empleados públicos de este país hemos demostrado que salimos a luchar por nuestros derechos de manera pacífica, la comunidad ha aceptado nuestras jornadas y nos apoyan”, indicó.

A su vez, solicitó al Gobierno Nacional dignificar los salarios no sólo de los docentes, sino también de la administración pública que hoy padece de muchas carencias en el ámbito laboral.

SECTOR UNIVERSITARIO SE SUMÓ A LA JORNADA

Por su parte, Niuman Páez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL Maracay), informó que todo el sector universitario se unió a la lucha de los educadores, por una mejora salarial y el restablecimiento de todos sus beneficios laborales.

“Pedimos que sea restituida la calidad de vida de todos los trabajadores del sector público venezolano. No queremos ver más compañeros presos por protestar, y exigimos que el personal jubilado tenga acceso digno a la salud, con el ingreso que tenemos no les alcanza para cubrir sus necesidades”, acotó.

Niuman Páez, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL Maracay

De igual modo, invitó a los manifestantes a una nueva concentración para el día jueves enmarcados en las jornadas de protesta que se realizan a nivel nacional.

INDUSTRIA ELÉCTRICA EN APOYO A LOS DOCENTES

Por otro lado, Aarón Guevara, miembro de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela, añadió que de manera cívica, pacífica y democrática los trabajadores de dicho sector se sumaron a las jornadas de protestas para unir fuerzas ante la lucha reivindicativa que actualmente viven los trabajadores públicos.

“Hoy protestamos por tener una mejor calidad de vida. Queremos tener salarios dignos, no es justo que un jubilado perciba un salario de 4 dólares al mes, cuando la cesta básica nacional se ubica en más de 400 dólares”, condenó.

Aarón Guevara, de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela

Aseveró que el Gobierno Nacional está obligado a cumplir con lo establecido en la Constitución, por lo que hizo énfasis en el artículo 91, el cual establece que todo trabajador tiene derecho a un salario justo que le permita vivir con dignidad.

“Nosotros los trabajadores eléctricos también solicitamos la discusión de la convención colectiva, la cual tenemos años esperando y hasta la fecha el Estado no ha querido darnos una respuesta sobre eso”, denunció.

DOCENTES DE LAMAS DIJERON PRESENTE

Por otra parte, un grupo de docentes que hacen vida en el municipio Lamas se sumaron a la jornada de protesta pacífica en la ciudad de Maracay, que busca la reivindicación colectiva de todos los trabajadores del sector público en la región.

Al respecto, la profesora María Machado declaró que el gremio docente ha sido uno de los más golpeados por la situación económica que atraviesa el país, por tal motivo, se encuentran en la calle de manera conjunta exigiendo ingresos salariales que cumplan con sus peticiones.

Profesora María Machado

“Nosotros como docentes no nos hemos negado a dar clases, a pesar de todo esto hemos ido a la aulas a enseñar por vocación. No contamos con un sueldo justo, pero aún así, seguimos enseñando, hoy salimos porque ya estamos cansados de un sueldo que no alcance para nada, queremos mejoras, queremos vivir bien”, apuntó.

“NO QUEREMOS BONIFICACIÓN, QUEREMOS SUELDOS DIGNOS”

Luis Escalona, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Aproupel), manifestó su rechazo rotundo a la bonificación dada por el Ejecutivo Nacional, tildándolo como una burla al gremio docente que se mantiene en la calle luchando por sus beneficios.

“Señor Presidente, el sueldo no es una bonificación, no es una miseria. Usted cree que con 580 bolívares puede vivir dignamente un venezolano, el salario no se bonifica, es un derecho universal, no aceptamos esa bonificación, queremos que se cumpla el artículo 91”, cuestionó.

Luis Escalona, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Mientras tanto, Manuel Vásquez, vocero de la coordinadora de lucha de los trabajadores del estado Aragua, ratificó que están luchando por las reivindicaciones colectivas, añadiendo que ninguna bonificación hará que los docentes dejen las calles.

“Nuestra visión es clara, queremos una respuesta que cumpla con nuestras exigencias. No estamos reclamando algo fuera de lo normal, estamos reclamando lo que nos corresponde como trabajadores”, expresó.

Manuel Vásquez

Aclaró que se mantendrán en las calles hasta tanto el Ejecutivo Nacional se pronuncie, por lo que seguirán con su cronograma de actividades pautadas para esta semana.

BONO ASIGNADO FUE DISCRIMINATORIO

Finalmente, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, mencionó que el bono asignado a través del sistema Patria fue discriminativo y poco incluso, pues la cantidad que recibieron los pensionados quedó muy por debajo de los activos.

“Nosotros no estamos solicitando bonos, nosotros queremos es la discusión del contrato colectivo que ya lleva dos años vencido y hasta este momento no se ha discutido ninguna cláusula de carácter económico. Por eso, seguiremos en rebeldía en la calle, exigiendo al Gobierno que asuma la responsabilidad con todos los trabajadores públicos”.

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua

ENTREGADO DOCUMENTO ANTE EL CLEBA

Pasada las 11:00 de la mañana del lunes, los manifestantes llegaron a las inmediaciones del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua, donde fueron recibidos por su presidente, diputado José Arias, quien firmó el documento a los presentes, manifestando que éste sería entregado de manera inmediata al despacho de la gobernadora Karina Carpio, quien es el enlace directo con el presidente Nicolás Maduro.

Una comisión fue recibida por el presidente del Cleba

Por tal motivo, los trabajadores públicos se mantendrán en pie de lucha con las acciones de calle hasta recibir una respuesta oportuna por parte de las autoridades, a fin de obtener mejoras en sus beneficios laborales que les permitan vivir con dignidad.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo