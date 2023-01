La vinotinto se reunirá el lunes 7 de marzo en West Palm Beach, Florida, cuatro días antes de iniciar la primera fase de la quinta edición del Clásico Mundial de Beisbol en el Grupo D, que se jugará en el loanDepot Park de la ciudad de Miami.

FOTO CORTESÍA

La vinotinto

Como fase previa a la apertura del torneo están programados dos juegos de exhibición: el miértes 8 de marzo (7:05 p.m.), en el The Ball Park of the Palm Beaches, frente a los campeones de la Serie Mundial 2022, Astros de Houston, y el jueves 9 (2:05 pm) visitarán a los Mets de Nueva York, en el Clover Park, de la localidad de Port St Lucie.

Un día antes de la jornada de apertura, entrenarán en el parque de los Marlins de Miami. Venezuela debutará el día 11 contra República Dominicana (8:00 pm), el 12 se mide ante Puerto Rico (8:00 pm), el 13 tiene fecha libre, el 14 jugará ante Nicaragua (1:00 pm) y finaliza contra Israel el miércoles 15 de marzo (1:00 pm).

Cuatro caballos seguros

Omar López, mánager de la selección nacional, afirma que tiene sobradas razones para mantener el hermetismo con respecto a la convocatoria de 50 jugadores para seleccionar el equipo definitivo. En declaraciones a diferentes estaciones de TV el pasado jueves, insistió en que solo están seguros en el plantel Miguel Cabrera, José Altuve, Luis Arráez y Salvador Pérez.

Indicó que entre las claúsulas del evento existe una denominada “lesiones crónicas” a la cual pueden apelar los equipos, si consideran que algún talento puede estar en riesgo.

Ante las versiones de que es probable que no asistan el catcher Willson Contreras y el jardinero Ronald Acuña Jr., López dijo que sus clubes no les pueden prohibir asistir al torneo. Declaró que Contreras tieje molestias en un tobillo y Acuña sigue siendo sometido a evaluación permanente de la rodilla operada.

