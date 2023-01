Oswaldo Arcia se alzó con el Regreso del Año

La temporada 2022-2023 de Oswaldo Arcia fue, en realidad, dos campañas en una. La primera mitad marcada por su paciencia en el plato, pero poca productividad, y la segunda, determinada por una ebullición que le encumbró como el Regreso del Año, anunció la organización de Los Grandes de la LVBP el martes por la tarde.

Arcia llegó este año a los capitalinos procedente de Caribes de Anzoátegui

El recio toletero de Leones del Caracas acumuló 32 de 50 votos posibles al primer lugar, para sumar 190 puntos, superando a José “Cafecito” Martínez (Tigres de Aragua), que totalizó 85 unidades, y a Franklin Barreto (Tiburones de La Guaira), con 82.

“Estoy agradecido con Dios por este premio, por esta excelente temporada que tuve”, expresó Arcia en declaraciones facilitadas por el departamento de prensa capitalino a Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, empresas organizadoras de la premiación. “Sé que no tuve un comienzo como se esperaba, pero pude resolver. No es cómo se comienza, sino cómo se termina”.

Hasta el 24 de noviembre, participó en 18 de 26 juegos posibles, y a pesar de tener un atractivo promedio de embasado de .443, producto en buena medida de 17 boletos negociados, apenas había disparado par de jonrones, con siete carreras impulsadas. A partir de entonces, explotó.

Solo en el mes de diciembre, dejó línea ofensiva de .390/.490/.831, con 22 anotadas, siete dobles, nueve estacazos y 35 llevadas al plato en 22 careos.

“Sé que no tuve un comienzo de temporada bueno, pero en ningún momento bajé la cabeza”, admitió el nativo de Anaco, que por estos días comparte con su hermano Orlando en el Round Robin, tras ambos ser cambiados a la manada capitalina desde Caribes de Anzoátegui durante la temporada muerta. “Sentía un compromiso con el equipo, me mantuve trabajando más fuerte, esperé la oportunidad, las cosas empezaron a salir y pude resolver como me lo esperaba”.

Encabezó el circuito en OPS (1.137), jonrones con 11 (colíder), empujadas (44) y slugging (.661). Con estos guarismos, superó la cifra que acumuló en sus últimas tres zafras con la Tribu en vuelacercas (10) y fletadas (39).

Arcia se unió a Gilberto Marcano (1987-1988) y Bob Abreu (2013-2014) como los únicos integrantes de la escuadra avileña en ganar el galardón.

“Significa demasiado”, indicó el bateador zurdo y habitual jardinero, en referencia a poner su nombre en compañía de Marcano y Abreu. “Primer año aquí con Leones del Caracas y al ganar ese premio me siento bastante agradecido y bendecido por Dios”.

El próximo reconocimiento en darse a conocer será el “Carrao” Bracho al Pitcher del Año, este miércoles, con Mario Sánchez (Águilas del Zulia), David Ramos (Bravos de Margarita) y Erick Leal (Navegantes del Magallanes) como finalistas.

Te recomendamos: Revelados finalistas al regreso y novato del año

OBTUVO 32 VOTOS PARA EL 1ER LUGAR

Numeritos del regreso del año en la temporada 2022-2023

VB: 124

CA: 34

H: 40

HR: 11

CI: 44

TB: 82

AVG: .323

OPS: 1.137

elsiglo