Más de 7.000 enfermeras declaran huelga en 2 hospitales de NY

Más de 7.000 enfermeras que trabajan en dos hospitales importantes de la ciudad de Nueva York (NY) se declararon en huelga este lunes tras no poder llegar a un acuerdo para renegociar sus contratos este fin de semana.

Enfermeras protestan por mejores acuerdos laborales. 09/01/2023. FOTO CORTESÍA

En esta huelga participan este lunes unas 3.500 enfermeras que trabajan en el centro médico Montefiore del Bronx y alrededor de 3.600 que tratan a pacientes en el Hospital Mount Sinai del Upper East Side de Manhattan.

“Las enfermeras no quieren hacer huelga. Los jefes nos han empujado a la huelga al negarse a considerar seriamente nuestras propuestas”, dijo la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA), el mayor sindicato que representa a las enfermeras registradas en este estado, en un comunicado.

Enfermeras dejaron todo preparado para la huelga en NY

En preparación para la huelga, este fin de semana, el hospital Mount Sinai estuvo trasladando a los bebés de las unidades de cuidados intensivos a otros hospitales del área y posponiendo cirugías.

Y dijo que el centro planea asignar trabajadores no representados por el sindicato para cubrir los turnos de las enfermeras en huelga.

Por su parte, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se mantuvo en contacto tanto con el sindicato como con los centros médicos.

“Nadie se pone más en juego para cuidar a los neoyorquinos que nuestras enfermeras, por lo que mi equipo ha estado presionando por un acuerdo laboral justo para estos profesionales y para garantizar que tengan condiciones de trabajo seguras”, detalló la gobernadora el domingo.

No obstante, como se trata de hospitales privados, el estado de Nueva York no pudo tener un papel decisivo en estas negociaciones, pero sí tiene la autoridad de sancionar a los hospitales que no cumplan con los requisitos de personal reglamentados por Nueva York.

Otros cinco hospitales, cuyas enfermeras también habían amenazado con participar en la huelga, han llegado a acuerdos durante los últimos días.

EFE