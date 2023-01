Gremio de docentes y personal de salud se unieron en protesta

Este 9 de enero, el gremio de docentes y el personal de salud, actuando de la mano, tomaron las calles de la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, como forma de llamar la atención de las autoridades, exigiendo sueldos dignos, mejoras en las condiciones de trabajo y además la creación de unas políticas que vayan en pro en el mejor desenvolvimiento de ambos sectores del país.

La protesta en el eje Este del estado Aragua transcurrió de forma pacífica



Y es que desde bien temprano, con pitos en mano, pancartas y múltiples consignas, los trabajadores de la educación y la salud de esta parte de la entidad aragüeña, mostraron de manera pacífica su descontento en las inmediaciones de la avenida Francisco de Miranda; asegurando que la educación y la salud son factores primordiales en el desarrollo de un país y por ende deben ser tomados en cuenta, para todas las mejoras necesarias, las mismas que no se están evidenciando, pues ambos sistemas van en picada.



En este sentido, los protestantes expusieron la crítica situación económica por la que están pasando, todos los maestros, profesores, médicos y enfermeras del país, donde el sueldo no les alcanza para mitigar los gastos diarios, ya que la inflación cada vez lo pulveriza más y sin que ellos puedan hacer nada.

Neida Altasoro, docente activa del Ministerio de Educación



Del mismo modo, hicieron un llamado nuevamente, tanto al Ministerio de Educación, a las autoridades de Salud, como a todos los organismos, desde gobernación hasta las alcaldías, a que le den mantenimiento a las instituciones escolares y los centros de salud, ya que la mayoría se encuentran en situación de abandono, con pésimos servicios públicos.

Cansados de tantas trabas



Neida Altasoro, docente activa del Ministerio del Poder Popular para la Educación, mencionó estar cansada de tantas trabas para que el gremio que representa cuente con condiciones dignas de trabajo y por consiguiente con sueldos apegados a las necesidades, que mantienen en todo el país, donde la galopante inflación se los está llevando entre las patas.



“Hoy es nuestro primer día hábil escolar de este año 2023 y nos encontramos aquí desde La Victoria, al igual que muchos colegas en todo el país, pidiendo tener unos derechos laborales justos. Ya basta de esperar por el patrono; y por las federaciones y sindicatos, es momento de que de verdad nos tomen en cuenta, porque la vocación es meramente necesaria y siento que todos los que estamos ejerciendo la tenemos, pero también debemos hacer valer nuestros derechos y recibir un salario que nos permita vivir en paz y además llevar a cabo un mejor trabajo con nuestros estudiantes, quienes día con día dan lo mejor de ellos para forjar un mejor futuro y no son reconocidos, ni con condiciones básicas para realizar sus estudios”, indicó Altasoro.

Las pancartas y consignas estuvieron a la orden del día



Asimismo, la profesora destacó la participación de todo el personal de salud y además de los representantes, que se acercaron para acompañar esta acción pacífica que se estaba llevando a cabo. “De verdad agradecida con todos nuestros representantes que se dieron cita para respaldarnos, de verdad que son parte fundamental de esta lucha, porque conocen de cerca nuestras necesidades, así como nosotros también conocemos las de ellos”.

Todos somos afectados



En concordancia con la docente, la especialista y magister Bravo, quien labora en la emergencia de adultos del Hospital José María Benítez agregó: “Estamos aquí todos los afectados del personal docente y de salud, unificando criterios, porque no es justo lo que estamos viviendo, donde no somos tratados como lo merecemos, donde nuestros derechos quedaron a un lado. Necesitamos sueldos dignificados que se ajusten a nuestras necesidades primarias, lo que estamos devengando no nos alcanza ni para cubrir los costos del pasaje, es inaudito a lo que estamos sometidos, tanto los profesores como nosotros el personal de salud. Llegó nuestro momento de alzar la voz y exigir lo que merecemos”.

Diputado del Cleba, Manuel García



Por su parte, al sitio de protesta se acercó el diputado ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) Manuel García, quien no tardó en ofrecer todo su apoyo a todas las acciones que se estaban llevando a cabo de manera pacífica en toda Venezuela.



“Nuestros gremios y todo el personal del sector público, son uno de los más afectados por la inflación en la que estamos viviendo, por lo tanto lo que están pidiendo que son sus reivindicaciones, es válido, ya que son ciudadanos que trabajan por vocación y que dan lo mejor de sí, pero sin recibir un salario digno”, dijo.

Pie de lucha



Finalmente, los integrantes del gremio educativo y de salud que salieron a las calles, informaron que seguirán en pie de lucha tratando de conseguir mejoras para el bien de los ciudadanos y de ellos como prestadores de los primordiales servicios de la colectividad.

“Las acciones por venir van a depender de lo que logremos en todas estas tomas que hemos realizado en todo el país, lo que sí estamos seguros es que seguiremos en pie de lucha para obtener lo que merecemos y lo que merecen los venezolanos, en este caso los aragüeños”, exclamaron.

DANIEL MELLADO | elsiglo