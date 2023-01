Los organizadores del Rally Dakar 2023 decidieron cancelar la séptima etapa válida para las motos y los quads, jornada que se iba a desarrollar el sábado, cambio en la programación que permitió al centauro venezolano Nicolás Cardona reponer fuerzas en la que es considerada la edición más dura y exigente de esta competencia desde que se disputa en Arabia Saudita.

Cardona aparece en el trigésimo noveno puesto absoluto en la categoría motos en el pelotón de 119 pilotos. 07/01/2023. FOTO CORTESÍA

Nicolás Cardona, al manillar de una Husqvarna atendida por el equipo Pedrega Team, completó los 480 kilómetros de enlace de la jornada sabatina, traslado en los que por norma no se puede superar el límite de velocidad máximo de 120 kmsh, de allí que le tomara cerca de 5 horas cubrir la distancia bajo condiciones de bajas temperaturas, si bien en esta ocasión la lluvia no se hizo presente. El viernes, al finalizar la sexta etapa, el barquisimetano llegó muy extenuado después de 15 horas de recorrido, de allí que la cancelación de la jornada del sábado le permitió recuperar energías.

Las torrenciales lluvias que se han registrado en los primeros días del año en el desierto arábigo han complicado la logística y afectado los recorridos, hechos que llevaron a una neutralización en la quinta jornada, lo que sumado al cansancio acumulado de los motociclistas obligaron a los promotores a modificar la programación, por lo que el sábado los pilotos de motos y cuadriciclos sólo cumplieron el enlace entre la ciudad de Riyadh y Al Dawadimi, camino de 480 kilómetros.

También te puede interesar: Equipo venezolano gana motocross de las naciones latinoamericanas

“El enlace de este sábado fue de 480 kms. Hacía frío, pero veníamos con la ropa adecuada para hacer este recorrido – contó Nicolás Cardona – estaba haciendo como 12 grados. Este domingo nos toca la etapa maratón que serán 850 kilómetros. Estamos durmiendo en el suelo, pero tenemos calefacción en la carpa donde estamos todos los corredores. Este Dakar no nos ha dado tregua y por fortuna se suspendió la séptima etapa. El viernes los últimos 300 kilómetros de enlace fueron de noche, con lluvia, hacía muchísimo frío, no se veía nada, aparte, había fuertes vientos de hasta 50 kmsh que te empujaban al canal contrario de la vía, fue realmente muy peligroso. Ha sido todo muy demandante, más en el aspecto mental que el propio físico. Del golpe que sufrí el jueves, todavía me duele un poco el pecho, creo que tengo una neuritis intercostal, pero estoy bien. Vamos hasta la meta”.

El venezolano Cardona aparece en el trigésimo noveno puesto absoluto en la categoría motos en el pelotón de 119 pilotos que se mantienen en la contienda que finalizará el 15 de enero. El larense registra un tiempo acumulado de 33 horas, 7 minutos con 32 segundos y en la categoría Rally 2 se ubica en la décima novena plaza, además de ser el segundo mejor clasificado entre los centauros latinoamericanos.

Hoy se disputará la etapa maratón de 850 kilómetros (sin asistencia mecánica) que unirá Al Dawadimi con Riyadh, mientras el lunes la caravana del Dakar cumplirá la jornada de descanso en la capital saudita.

elsiglo