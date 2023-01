Kioscos en Bahía de Cata tienen siete meses sin electricidad

Desde el 1° de enero, miles de temporadistas han viajado hacia Ocumare de la Costa de Oro, situación que le dio un respiro a los comerciantes, quienes venían de una difícil temporada, sin embargo, algunas dificultades en los servicios públicos han hecho que su trabajo sea cuesta arriba y este es el caso de los nueve kioscos en Bahía de Cata que desde hace siete meses no cuentan con electricidad.

Hace siete meses el transformador dejó de funcionar

Es importante mencionar que estos establecimientos venden en su mayoría comida típica de la zona, siendo el pescado el principal protagonista, tratándose de una región costera, por lo tanto es de vital importancia mantener una buena refrigeración.

Son nueve locales los que permanecen sin servicio eléctrico

En este sentido Thaís Marquina aseguró que durante todos estos meses no han tenido la oportunidad de ofrecer bebidas a sus clientes, que desean un almuerzo completo. “El pescado lo tenemos a fuerza de hielo y se nos han dañado por eso, porque no hay como refrigerarlos”, precisó.

Thaís Marquina

Por su parte, Mary Bello comentó que desde hace siete meses que le han insistido a Corpoelec para que les brinden una solución y aun no reciben respuesta. “El Alcalde sabe todo esto, son nueve los locales perjudicados, se no hace difícil atender a todas estas personas que están viniendo a la playa cuando no tenemos ni un bombillo adentro”, relató.

Mary Bello

Dinaer Rodríguez dijo que cuando se dañó el transformador tuvieron meses insistiendo a las autoridades para les resolvieran la situación, pero al no recibir respuesta, los comerciantes se unieron y consiguieron uno por su cuenta y lo mandaron a instalar, pero no duró muchos días, pues, con tantos problemas eléctricos, hace tres meses volvió a explotar.

Dinaer Rodríguez

“Aquí en el pueblo de Cata hay un grupo de muchachos a los que las personas les llaman “Corpocata”, porque son los que solucionan los problemas de la luz cuando hay alguna falla, es más fácil y rápido decirles a ellos que esperar a Corpoelec”, añadió Rodríguez.

