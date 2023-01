Barrio 13 de Enero inundado en aguas putrefactas

Luego de la temporada de lluvia, los vecinos de la calle La Lucha del barrio 13 de Enero en Campo Alegre, en la zona sur de Maracay, siguen padeciendo de un rosario de problemas, ya que debido a la crisis climática de los meses pasados, las autoridades construyeron en este lugar un muro de contención, que según los habitantes, quedó “mal hecho” y por lo tanto, las aguas putrefactas están entrando hacia la comunidad.

El agua no tiene salida luego del muro de desagüe

Según la denuncia de los residentes, los tubos de desagüe quedaron por encima del nivel del agua, por lo tanto, las aguas del lago Los Tacarigua, aunadas con las cloacas del sector, se quedan estancadas y cuando todo esto sube lo suficiente para llegar hasta el desagüe, éste no tiene la capacidad para drenarla, haciendo que todo se devuelva, inundado las casas más cercanas.

En una de las viviendas afectadas, Carmen García cuida de dos ancianos invidentes que en los días de lluvias, perdieron muchas de sus pertenencias y con la situación actual, las aguas putrefactas entran hasta su humilde hogar. “Cuido a mi hermano y su esposa que son ciegos y con las lluvias perdieron todos sus corotos, porque la casa se les inundó, necesitamos solución, porque toda esa agua sucia entra para acá y lo mismo pasa con la casa de al lado que son dos viejitos también, y eso nunca se había pasado, relató.

Carmen García

Por su parte, la señora Carmen Jiménez, quien lleva alrededor de 40 años viviendo en esta calle, que anteriormente era conocida como “La Jungla”, aseguró que hace un tiempo las personas de la Alcaldía les dijeron que iban a solucionar el problema, que harían un muro e instalarían una estación de rebombeo, sin embargo, luego de eso, nunca volvieron.

“Ese muro lo que ha hecho es mantener ahí estancadas todas las aguas negras que corren por las calles, yo soy fundadora de este lugar y esto nunca había pasado, porque si bien la problemática de la laguna tiene más de 30 años, con todo el trabajo mal hecho, nos empeoraron la situación, poniéndonos un desagüe que no tiene salida porque está este muro aquí y el otro muro inicial más adelante”, afirmó Jiménez.

Carmen Jiménez

Del mismo modo hizo mención al abandono que han sentido por parte de los consejos comunales que no dan la cara por la comunidad, por no contradecir al Gobierno, “pero ese no es el deber ser, porque ellos tienen que velar por las necesidades de su gente y les hago un llamado porque tenemos un bote de aguas residuales que vienen de una casa donde tienen las cloacas tapadas y ahora salen a las calles y se quedan estancadas aquí”.

Jiménez hizo un llamado al Alcalde, la Gobernadora y a todos los organismos competentes para que se aboquen a esta problemática. “Ya no queremos que nos pongan paños de agua tibia, lanzando escombros como relleno cada vez que el muro cede, necesitamos una solución real de una vez por todas”, expresó.

En este sentido, Gabriela Chávez aportó que las máquinas no abrieron el canal, así que no hay salida y todo queda estancado, y ahora que no llueve, se convirtió en un pozo de aguas negras que además de entrar a algunas casas, llena de olores nauseabundos a todo el sector.

Gabriela Chávez

“Esta agua siempre está aquí, nunca se va y eso no pasaba, el agua seguía, pero desde que construyeron esto ahora se queda estancada y el relleno que le viven echando es pura basura y escombros, no creo que soporte una creciente de agua, este problema no puede durar hasta el próximo invierno porque causaría muchos daños”, aseveró Chávez.

Alexis Colmenares, quien afirma ser “casi fundador” de este barrio, informó que de no recibir respuesta se dirigirán hasta las instalaciones de la Gobernación, porque si no hacemos presión, esa agua la vamos a ver ahí quien sabe hasta cuando…

Alexis Colmenares

“El Gobierno pensó que lo había hecho bien y lo que hizo fue una embarrada y no hemos recibido respuesta, quedaron en hacer una reunión aquí después de hacer eso y nunca volvieron, después de eso, cayeron dos aguaceros, a algunos vecinos les llegó el agua hasta la mitad de la casa, lo que nos hace pensar que cuando llegue el invierno, todos nos vamos a inundar”, precisó Colmenares.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo