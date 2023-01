Muchas familias decidieron disfrutar del último fin de semana de vacaciones en el parque Las Cocuizas, para recuperar energías y volver a la vida laboral y en el caso de los pequeños de la casa, regresar a clases, luego de las fiestas decembrinas.

Parque La Cocuizas recibió a las familias aragüeñas para su último día de vacaciones

Los primeros días del año iniciaron con buen pie para el turismo aragüeño, ya que una gran afluencia de personas se ha dirigido a las playas y ríos del estado para ponerse en contacto con la naturaleza, en el caso del parque Las Cocuizas, para el 1° de enero hubo alrededor de 900 visitantes, una cifra considerable, teniendo en cuenta que se encuentra ubicado cerca del sector El Castaño, zona de desastre durante las últimas lluvias.

Sin embargo, salió el sol en Aragua y sus habitantes decidieron despojarse de las malas energías arrastradas desde el año 2022 en las cristalinas aguas de río en este parque tan emblemático. “Estas aguas son maravillosas, tenía tres años sin venir y cuando mi cuñado me invitó, no pude decir que no”, expresó David Mirelis, uno de los visitantes.

A Mirelis lo acompañaban otras 14 personas de su familia, entre ellos siete adultos y siete menores de edad, sin embargo aseguró sentirse seguro, pues el personal de Inparques que custodió el lugar se mantienen al pendiente de todo, sin dejar ingresar bebidas alcohólicas y supervisando que las personas, sobre todo los jóvenes no estén haciendo cosas peligrosas.

Para Carolina Acosta, su visita representa su despedida de las vacaciones, porque al dedicarse a la educación, debe volver a las aulas de clases el día lunes. “Esperé a que pasara el Día de Reyes y vine bien temprano porque no me gusta cuando está muy lleno de gente, porque las personas de la zona prefieren venir al mediodía cuando hay más sol, para evitar el frío”, explicó.

La profesora aseguró además que el parque está en buenas condiciones, “a pesar de que viene mucha gente y hacen sus parrillas, todo está siempre ordenado, los guardaparques son muy condescendientes, desde el momento en que entras están al pendiente de todo, este lugar es divino y las personas tienen muy buen concepto de él”.

Euclides Rengifo, fue con su familia desde el barrio San Rafael y aunque confiesa que las vacaciones apenas comienzan para él, ya los niños deben volver al colegio y como tenían mucho tiempo sin visitar el lugar, tomaron la decisión de pasar este fin de semana sin ajetreo en sus dulces aguas.

“Vine con mi familia y no me arrepiento, estamos pasándola muy bien, siempre me ha gustado este sitio y como siempre digo, lo bueno nunca se olvida, así que invitamos a todos a que vivan esta experiencia”, precisó Rengifo.

