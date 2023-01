Miley Cyrus anunció que lanzará nuevo álbum

A tan solo 5 de enero, Miley Cyrus ya se está preparando para el verano y luego de lanzar su nuevo sencillo «Flowers», la estrella del pop de 30 años ahora ha revelado que su octavo álbum de estudio, titulado Endless Summer Vacation, llegará el 10 de marzo.

Miley Cyrus lanzará nuevo álbum

Cyrus le dio la noticia a su base de fans al publicar un video teaser críptico para el álbum en sus cuentas de redes sociales. La portada del álbum también fue revelada este jueves. Presenta a Cyrus con un leotardo negro, anteojos de sol y tacones, balanceándose desde una barra de trapecio contra un fondo azul profundo.

Según un comunicado de prensa, el álbum, que sigue al LP Plastic Hearts 2020 de Cyrus, se grabó en Los Ángeles con los productores Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It y Tyler Johnson. La cantante de “Midnight Sky” describe Endless Summer Vacation como una carta de amor a Los Ángeles que muestra la confianza que ha encontrado desde que se centró en su bienestar mental y físico.

Carteles misteriosos

Cyrus había estado provocando el proyecto durante algunas semanas antes del anuncio, llamando la atención con carteles misteriosos que aparecían en ciudades de todo el mundo con su rostro en ellos, leyendo mensajes como «Puedo llevarme a bailar» y «Puedo amarme mejor». de lo que puedes.

En la víspera de Año Nuevo, durante su especial de NBC, Miley’s New Year’s Eve Party, la cantante de «Party in the U.S.A» anunció que «Flowers», ahora confirmada como el sencillo principal de su próximo disco, el cual se lanzaría el 13 de enero.

Los fanáticos se dieron cuenta que es el mismo día del cumpleaños de su exmarido Liam Hemsworth.

