elsiglo homenajeó a sus insignes trabajadores

Con la finalidad de reconocer la lealtad, constancia, y sobre todo el compromiso por parte de sus trabajadores, la junta directiva del diario elsiglo homenajeó a sus insignes empleados, quienes han dedicado parte de su vida a prestar servicio en este medio de comunicación.

Nuestros trabajadores insignes fueron homenajeados



Durante la celebración, encabezada por el licenciado Tulio Capriles Mendoza, presidente de esta casa editorial, los homenajeados ratificaron de forma simbólica su compromiso de seguir trabajando sin descanso, de seguir formando las nuevas generaciones, y darle el impulso necesario a esta gran historia comunicacional que, en el caso de elsiglo se enrumba hacia sus 50 años.



En un ambiente festivo, fue reconocida la trayectoria, aportes y ética de trabajo de trabajadores que cumplieron 5, 15, 20, 25, 35 y 40 años laborando en la empresa, cuyo esfuerzo se ha cimentado a elsiglo como un medio de comunicación impreso y digital de referencia en todo el país.

Los presentes disfrutaron de un delicioso almuerzo navideño



Y es que como cada año, la directiva del edificio azul enaltece el tiempo de servicio de sus trabajadores, con un emotivo agasajo, el que se destaca el gran esfuerzo y dedicación por parte de quienes fueron “la noticia del día”, por arribar a metas maravillosas, por trabajar sin descanso, para que el periódico y sus redes sociales lleguen a nuestros fieles lectores y seguidores de manera ininterrumpida.

5 Años de aprendizaje



Para Odalis Torres, quien se desempeña como recepcionista, han sido 5 años de aprendizaje, tiempo en el cual ha adquirido mucha experiencia y compromiso. Recordó los duros momentos vividos en pandemia, los cuales pudo superar gracias al apoyo de elsiglo; “en pandemia me vi muy mal y gracias a Dios recibí mucho apoyo de la empresa, lo tomé muy bien porque es como esa mano amiga con la que puedes contar en momentos difíciles”, dijo.

La licenciada Lídice Narváez, gerente de RRHH, entrega el reconocimiento a Odalys Torres



Sobre su función en la empresa, Torres mencionó que es una responsabilidad muy grande recibir cada visita que llega al medio, ya sea por invitación o denuncia. “Me toca atender a las personas que vienen molestas, o a los invitados, artistas, políticos, a todo aquel que venga lo atiendo con mucho gusto, porque amo lo que hago, amo mi trabajo”.

15 Años dispuesto a seguir adelante



El ingeniero Diofre Cortez señaló que la clave para poder avanzar ante las adversidades es la firme disposición de avanzar, no rendirse y mirar las cosas como retos de superación. “Es cuestión de personalidad, me cuesta mucho salirme de mis casillas, se trata de mirar las cosas con buena cara, siempre con una sonrisa por delante, es parte de mi esencia. Y creo que ha sido una herramienta fundamental en mi desarrollo en la empresa”, comentó.

Diofre Cortez nos habló de las claves de sus 15 años de servicio



En cuanto a sus funciones en la empresa, Cortez acotó que se encarga del área vital de las Relaciones Públicas, articulando con otras marcas, canalizando ofertas y contrataciones publicitarias. “Me gusta mucho manejar la mano izquierda y la mano derecha, las relaciones públicas, y eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy. Son 15 años de experiencia, creo que he pasado por casi 80% de los departamentos de elsiglo, pero recordando que hace ya un tiempo tuve la oportunidad de sentarme en un restaurante también a comer con la doctora Mary y el licenciado Tulio Capriles, y ese día me dieron la oportunidad de pertenecer a la gran familia de elsiglo”, recordó.

La licenciada Gisela Tabares, gerente de Administración, apuntó que han sido 15 años de mucho aprendizaje, tiempo en el cual elsiglo le ha brindado muchas oportunidades de crecimiento profesional, en medio de graves crisis en el ámbito país, siempre con buena voluntad, aportando su granito de arena para avanzar. “Las expectativas son de crecimiento, estoy muy agradecida con la familia Capriles, en especial con el licenciado Tulio, por el gran esfuerzo que hace día tras días. Han sido 7 años de mucho esfuerzo económico, en el apoyo moral de todos los trabajadores”, añadió.

Gisela Tabares destacó los retos de sus 15 años



Asimismo, Tabares informó que la empresa se encuentra a la espera de materia prima para seguir llevando día a día las noticias de primera mano, guiados por un equipo de profesionales de gran nivel, de la mano de las plataformas digitales.

Esteban Faneite nos relató anécdotas de su carrera en elsiglo



En este mismo orden de ideas, Esteban Faneite, gran colaborador de esta casa editorial, y que también ingresó hace 15 años a nómina, comentó que ha sido satisfactorio acudir cuando el deber llama, pues es quien resuelve los problemas técnicos del edificio azul, especialmente los de índole eléctrica; “siempre estoy dispuesto a colaborar a la hora de un problema. Recuerdo que llegué como pasante hace años, me fui un tiempo porque no había plaza, años más tarde volví y aquí estoy siguiendo adelante”, relató.

20 Años de perseverancia y buena voluntad



Valentín Santana, parte del equipo de mantenimiento de la empresa, quien incluso en una oportunidad ganó una votación popular interna como el trabajador del año, recalcó que se siente muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia, por lo cual día a día trabaja para mantener en condiciones óptimas los espacios donde se hace la noticia.

Por 20 años recibió Valentín Santana



“Sigo echándole todo lo que más se pueda hacia adelante, mostrando siempre mi apoyo al licenciado Tulio, quien muy amablemente me recibió en su empresa, en la cual me he mantenido a pesar de las dificultades, pero como siempre mirando hacia el futuro, con muchas ganas de avanzar”, ratificó.

25 años de esfuerzo y superación



Joel Zapata, quien actualmente se desempeña como reportero gráfico del Matutino de los Valles de Aragua, es ejemplo de superación y constancia, pues “Zapatica”, como lo llamamos, comenzó como chofer, pero su interés por aprender el arte fotográfico fue determinante para convertirse en fotógrafo, uno de los más reconocidos de la región.

Joel Zapata recibe diploma y obsequios por 25 años



“Nunca me imaginé llegar a ser parte del equipo reporteril de elsiglo. Cuando ingresé a la empresa admiraba mucho el trabajo que realizaban los periodistas junto a sus gráficos, y poco a poco me fui integrando, hasta que llegó la oportunidad. De verdad estoy muy agradecido con la empresa por siempre estar dispuesta a ayudar en la superación personal”, resaltó.



Zapata, quien es topógrafo de profesión, se muestra decidido a seguir adelante y a ratificar el reconocimiento que existe hacia su trabajo, como uno de los reporteros gráficos con mayor credibilidad y mejor humor, ganándose el cariño de nuestros lectores y de la empresa.

“Tengo escuela de todos, llevo pateando calle 20 años, ya 7 como fotógrafo. Mis expectativas a futuro es seguir prestando apoyo en el periódico, seguir trabajando y seguir aprendiendo cada día más y formando nuevas generaciones”, afirmó.

30 Años de dedicación de Guillermo Ramírez y Emiro Tejada



Dos compañeros especiales arribaron a tres décadas de servicio. Se trata de Guillermo Ramírez, cuyo aporte se ha desarrollado en el área de seguridad; y Emiro Tejada, quien por 30 años ha sido conductor con importantes responsabilidades en el área de Administración, Compras y otras áreas, incluyendo el área periodística.

35 Años de vivencias gratificantes



Wolfgang Morales, quien ocupa el puesto de diagramador, destacó que son 35 años de vivencias y aprendizaje al lado de personas honorables y responsables; “tenemos ganas de seguir haciendo historia, han sido años de mostrar a través de nuestro periódico momentos duros para el pueblo, pero también momentos gratos y eso nos llena como personas. Las ganas de seguir adelante están, las ganas de seguir trabajando están y estoy seguro que seguiremos siendo referentes de información”, aseguró.

Wolfgang Morales rememora sus 35 años en elsiglo

40 AÑOS DE LABOR Y COMPROMISO



Domnina Caldera, nuestra popular “Nina”, recibió su reconocimiento por 40 años de servicio profesional en el edificio azul, recordando que acudió al agasajo portando su uniforme, para cumplir una promesa hecha al ingeniero Tulio Capriles Hernández, fundador de elsiglo. Eso fue hace muchos años, cuando prometió, si llegaba a cumplir 40 años en la empresa, recibir su diploma con su uniforme.

Domnina Caldera recibe reconocimiento por sus 40 años de servicio



“No era obligado, pero me puse mi uniforme. Es algo simbólico, pero lo quise hacer como un pequeño homenaje al ingeniero Tulio. Lo prometí y lo cumplí. Han sido 40 años de mucho esfuerzo, aprendizaje, hemos reído, llorado, pero lo más importante, hemos sido una gran familia y lo seguimos siendo”, refirió.



Finalmente, Darsy Pernía, también homenajeada por 40 años, afirmó que a pesar de que estas 4 décadas de servicio ininterrumpido, se siente joven y con ganas de seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente; “son muchas cosas vividas, alegrías, emociones, tristezas. Recordamos con mucho amor al ingeniero Tulio, lo extrañamos y siempre lo llevamos en el corazón. También echamos de manos las rifas y los concursos, esperemos muy pronto que vuelvan”.

El licenciado Tulio Capriles Mendoza entrega reconocimiento por 40 años a Darsy Pernía



Importante destacar que este emotivo homenaje incluyó la degustación de exquisita comida, típica de la época decembrina, así como un brindis por la salud y el bienestar de la familia elsiglo, y de todos nuestros estimados lectores y fieles seguidores, quien son en última instancia el motivo de tanto esfuerzo, pues cada responsabilidad dentro del emblemático edificio azul, cada esfuerzo de nuestros trabajadores, se traduce finalmente en una noticia, en un video, que responde al derecho del pueblo a estar informado.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo