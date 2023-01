Primera semana del 2023 despegó a media máquina en Ribas

Arrancó el nuevo año 2023 y en las calles y avenidas del municipio José Félix Ribas del estado Aragua se evidenció un volumen de personas relativamente bueno, para ser una de las primeras semanas del mes de enero, calificado por muchos como días de descanso.

Ciudadanos esperan que la actividad comercial se reactive con el paso de los días



En este sentido, en los centros comerciales, tiendas de venta de comida, productos de higiene personal, ropa y calzado subieron sus santamarías para comenzar con las actividades comerciales, sin embargo muchas otras se mantienen cerradas hasta la semana del 9 de enero, cuando ya ha pasado el Día de Reyes y comienzan las actividades escolares.



Y es que desde bien temprano habían muchas personas y el tránsito vehicular regular en el centro de la capital ribense, lo que trajo un poco de tranquilidad entre ciudadanos y dueños de establecimientos, quienes no tardaron en expresar su satisfacción por la reactivación del comercio, tomando en cuenta el inicio de año.



Marina Rivera, mientras realizaba algunas diligencias expresó: “He visto buena movilidad de personas, claro no como en otros años o en diciembre, presumo que todo se da a la falta de ingresos, que muchos quedamos mamando y locos. Me parece que estas medidas que están tomando algunos vendedores de salir desde esta primera semana es buena, porque garantiza que vamos avanzando y ya el trabajo es nuestra bandera para este nuevo año, que auguro será de mucho avance”.



Milagros Altamira agregó: “Vine saliendo fue hoy, porque no pensé que todo estaba arrancando ya. Me he percatado que si bien es cierto muchos se fueron de vacaciones, también lo es que todavía hay personas que se levantan a salir adelante y eso es admirable. El comercio aquí en el centro está como quien dice a media máquina, pero también es inicio de semana, esperemos que todos salgan y juntos trabajemos en pro de un mejor país que es lo que todos queremos”.



Del mismo modo, Marcos López, mientras esperaba una unidad de transporte público aseveró, “estoy por montarme en un bus y he visto gente ya trabajando, aunque hay comerciantes que no han abierto. Me agradan los avances que he visto, como el cobro del pasaje que lo ajustaron a 4,00 bolívares, eso quiere decir que vamos por el buen camino. Ahora lo importante es invitar a los ciudadanos a trabajar y no tomar descansos como he visto, porque así no se construyen los avances que queremos, sabemos que hay cansancio, pero la labor siempre es bien remunerada”.

Algunos comercios fueron los que subieron sus santamarías



Por otra parte, Melissa Gamboa mencionó, “para ser bastante sincera aunque veo movimiento, siento que falta más espíritu de trabajo, he dado vueltas y no todo está abierto, es más, el año pasado todo fue mejor, porque los comerciantes no se detuvieron como este 2023, lo que demuestra que estamos aflojando y no es la forma de afrontar un nuevo año. Espero que en días venideros todos se reincorporen y comencemos en forma”.



En resumidas cuentas, quienes hacen vida en esta parte del eje Este del estado Aragua aplaudieron a quienes salieron a la calle a seguir forjando su futuro y al mismo tiempo hicieron un llamado a los dueños y encargados a seguir trabajando y esforzándose por construir un mejor país, todos en conjunto.

