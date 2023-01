Aspirantes a novia de Megan Fox deben enviar DM

La popular y sexy actriz Megan Fox de 36 años, que saltó a la fama tras su gran primer papel en “Transformers”, ha anunciado en sus redes sociales que está “buscando novia” y que las interesadas deben enviarle una solicitud a través de un DM.

FOTO:CORTESÍA

Fox usó sus redes sociales para hacer el anuncio del reclutamiento, sin que exista algún indicio de que fuera una broma de año nuevo: “Currently seeking a girlfriend. Please submit applications in the DMs”, escribió originalmente.

El mensaje, que está siendo interpretado seriamente por muchos usuarios, y como una broma por muchos otros, está generando bastante debate’, no obstante la actriz, que está comprometida con el rapero Machine Gun Kelly, siempre ha sido muy abierta con su sexualidad.

Sobre este tema han querido hablar otras actrices como Ruby Rose, quien coincidió en diversas ocasiones con el propio Kelly durante la filmación de ‘Taurus’. “¿Qué no te dio Machine Gun Kelly mi solicitud? Yo se la entregaba a diario mientras filmábamos ‘Taurus”, bromeó la intérprete.

No obstante, el comentario más curioso de todos lo ha protagonizado su propio prometido. Machine Gun Kelly ha dado en el clavo con una broma que ha dejado muy clara una realidad: Que va a recibir, sea en broma o no, una cantidad exagerada de solicitudes.

“No creo que tengas la capacidad de archivo para esta solicitud”, respondió, bromeando, adelantándose a la más que obvia avalancha de solicitudes y mensajes que podría recibir la actriz tras su mensaje.

Y es que aunque muchas mujeres seguro que le siguen la broma, hay otras tantas que están dudando sobre la veracidad del mensaje.

Algunas, inclusive, han dicho en los comentarios que han decidido escribirle por si “fuese verdad”, ya que nunca se sabe.

