Gimnasios de la entidad comenzaron el año con buen pie

Con el llegar de un nuevo año, es costumbre que las personas se tracen propósitos y objetivos para cumplir durante los primeros días de enero, siendo el ejercicio y las ganas de ponerse en forma los retos más populares, ya sea para ganar algunos músculos o simplemente bajar esos kilitos de más que dejaron las fiestas decembrinas.

Aragüeños comenzaron el año ejercitándose

En este sentido, trabajadores y encargados de gimnasios afirmaron que en los últimos años las personas han adoptado el ejercicio como una manera de cuidar su salud, por lo que en este 2023 los sitios para el entrenamiento físico han ajustado sus horarios para así recibir a más personas.

Al respecto, Joselín Uzcátegui, entrenadora fitness, mencionó que a comparación con años anteriores, el 2023 inició con muy buen pie, pues cada día se suman más usuarios a los gimnasios.

“Anteriormente abríamos a partir del 15 de enero, este año decidimos abrir un poco antes por los mismos clientes, la gente ha optado por entrenar más, dándole importancia a la parte de la salud, más que a un cambio físico”, dijo.

Joselín Uzcátegui

Asimismo, destacó que lo principal para comenzar una buena temporada de entrenamiento es la motivación y la constancia y una buena forma de lograrlo es haciéndolo en grupo para motivarse el uno con el otro.

“Mucha gente suele venir por rehabilitación, por recomendación de un médico o simplemente por cuidarse. Todo ha cambiado, las cosas han cambiado, por ende, los gimnasios también se han modernizado, contamos con maquinaria moderna y entrenamientos adaptados a cada cliente”, resaltó.

A su vez, indicó que ir cumpliendo tus objetivos propuestos y notar mejoras en tu aspecto físico ayuda bastante a no desmotivarse.

AÑO NUEVO, TALLA NUEVA

Por su parte, Ana Marín comentó a elsiglo que decidió comenzar el gimnasio desde los primeros días de enero, debido a que no quiso perder los avances que ha logrado en 6 meses.

“Venimos de diciembre, aunque no abusé con la comida igual uno trata de entrenar lo más que pueda para no perder la línea, ya cuando comienzas no paras. Desde que inicié he sentido un cambio positivo en mi vida, se siente gratificante”, añadió.

Por otro lado, Enrique Castillo detalló que ir al gimnasio ya forma parte de su vida diaria, puesto que ha ajustado su tiempo para no perder sus días de rutinas.

“Cada año nuevo viene gente que está dispuesta a cumplir esos buenos propósitos. Sin embargo, estos no siempre se cumplen y mucha gente opta por abandonar rápido. Muchos piensan que de la noche a la mañana verán los resultados, pero no es así, hace falta dedicación, constancia y sobre todo disciplina”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo