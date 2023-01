Comenzamos el mes de enero que se corresponde con el primer mes del año. Un mes que como los demás que conforman nuestro calendario debe su nombre a la época romana, pero ¿sabes qué significa? ¿o cómo es que se eligió ese nombre? Tal vez no sepas que antiguamente el año no comenzaba en este mes sino en el mes de marzo, de modo que no te pierdas nada de lo que te contamos a continuación y sobre todo, la curiosa razón por la que Enero se llama así.

FOTO:CORTESÍA

La curiosa razón por que se llama así



El nombre de enero deriva del dios romano Janus (Ianuarus), una deidad que representaba todas las formas de transición y cambio (enero es, de hecho, el mes que da comienzo al nuevo año). De hecho, el dios era representado en pinturas y estatuas con dos rostros mirando en dos direcciones opuestas. Esto significaba también el principio y el final.

A pesar de que enero marca el inicio del año en nuestro calendario, el calendario romano original era más corto que el gregoriano: fue Numa Pompilio quien añadió enero y febrero, igualando el año al año solar.

Marzo permaneció como el primer mes del año hasta mediados del siglo II d. C.: a partir de esa fecha, el comienzo del año se identificó con enero como el período en el que se elegían los cónsules y magistrados. Hasta el año 46 aC en la antigua Roma el año comenzaba el 1 de marzo, dos meses después de hoy: septiembre era el séptimo mes del año, octubre el ocho, noviembre el nueve, diciembre el diez.

Inicialmente el mes de julio se llamaba Quintilis (quinto mes) y agosto Sextilis (sexto mes). La reforma del calendario, promulgada por Julio César e introducida en el 46 a C. e introdujo el nombre de «julio» en su honor, y agosto, en cambio, deriva su nombre de Octavian Augustus.

El calendario en uso hoy en día en los países occidentales es el calendario gregoriano, que se introdujo en 1582.

Curiosidades del mes de enero



Ya sabemos el porqué del nombre del mes de enero, pero te queremos contar más cosas de este mes con algunos datos que son bastante curiosos:

Se dice que los nacidos en enero tienen todas las posibilidades de hacerse famosos. ¿Será verdad? Solo queda preguntar a los nacidos en este gélido mes.

Si vas a viajar este mes, asegúrate de dejar tu hogar protegido con varios sistemas de alarma, ya que enero se considera el mes más propicio para los ladrones.

Enero es el primer mes del año en el calendario gregoriano y uno de los siete meses gregorianos con una duración de 31 días. Enero comienza (astrológicamente) con el sol en el signo de Capricornio y termina en el signo de Acuario. Desde un punto de vista astronómico, enero comienza con el sol en la constelación de Sagitario y termina con el sol en la constelación de Capricornio.

El 6 de enero, los cristianos ortodoxos celebran el Bautismo del Señor o la Epifanía, una de las fiestas más grandes del año para la comunidad ortodoxa pero también para la católica que celebra además a los Reyes Magos.

El 18 de enero de 1919 se abrió con la conferencia de paz organizada por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. La convención terminó el 21 de enero de 1920.

El baño tradicional del Mar del Norte, organizado el día de Año Nuevo, reunió a unos 10.000 holandeses el 1 de enero de 2013. Aproximadamente alrededor de 10,000 personas participaron en Scheveningen para un récord de 40,000 personas bañándose en todos los Países Bajos. Los organizadores entregaron a los valientes gorros y guantes color naranja, quienes cantaron y rieron a los 8 grados, pero con el viento frío la temperatura percibida rondaba los cero grados.

Elsiglo Información de 800Noticias